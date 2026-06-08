Romer Saucedo insta a mesas sinceras de negociación para pacificar el país

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, se refirió a la reciente aprobación de la Ley que regula los Estados de Excepción y destacó el respeto institucional al proceso legislativo:

“Este es un tema que ha sido tratado por la Asamblea Legislativa, respetamos ese espacio y decisión. Nosotros hemos manifestado nuestra posición en todo momento: que es la concertación, el diálogo y una mesa de negociación”.

Saucedo recalcó que, para que la negociación sea efectiva, es necesario eliminar elementos que han generado daño al país, como la mentira y la subestimación de las partes sentadas en la mesa.

Llamado a la Iglesia católica y a la concertación

El magistrado instó a que la Iglesia católica continúe ejerciendo un papel de mediación en la búsqueda de soluciones pacíficas:

“La posición institucional del órgano judicial es que se agoten las instancias de diálogo y sentarse en una mesa sincera. Entendemos los roles del Ministerio Público, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana se han definido”.

El objetivo, según Saucedo, es asegurar que los mecanismos legales y constitucionales se apliquen correctamente sin generar conflictos adicionales, privilegiando la negociación y la estabilidad social.

Un llamado a la prudencia y al diálogo

El presidente del Tribunal enfatizó que la aplicación de la Ley de Estados de Excepción debe enmarcarse en procedimientos claros, legales y transparentes, y que la solución a la conflictividad nacional no debe pasar exclusivamente por la fuerza, sino por la concertación y la mediación de actores confiables como la Iglesia.

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