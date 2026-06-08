TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Política

Romer Saucedo insta a mesas sinceras de negociación para pacificar el país

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia instó a agotar las instancias de diálogo y a que la concertación sea el camino principal para pacificar el país, respetando la decisión de la Asamblea Legislativa.

Red Uno de Bolivia

08/06/2026 13:53

Agregar Reduno en
Imagen captura.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, se refirió a la reciente aprobación de la Ley que regula los Estados de Excepción y destacó el respeto institucional al proceso legislativo:

“Este es un tema que ha sido tratado por la Asamblea Legislativa, respetamos ese espacio y decisión. Nosotros hemos manifestado nuestra posición en todo momento: que es la concertación, el diálogo y una mesa de negociación”.

Saucedo recalcó que, para que la negociación sea efectiva, es necesario eliminar elementos que han generado daño al país, como la mentira y la subestimación de las partes sentadas en la mesa.

Llamado a la Iglesia católica y a la concertación

El magistrado instó a que la Iglesia católica continúe ejerciendo un papel de mediación en la búsqueda de soluciones pacíficas:

“La posición institucional del órgano judicial es que se agoten las instancias de diálogo y sentarse en una mesa sincera. Entendemos los roles del Ministerio Público, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana se han definido”.

El objetivo, según Saucedo, es asegurar que los mecanismos legales y constitucionales se apliquen correctamente sin generar conflictos adicionales, privilegiando la negociación y la estabilidad social.

Un llamado a la prudencia y al diálogo

El presidente del Tribunal enfatizó que la aplicación de la Ley de Estados de Excepción debe enmarcarse en procedimientos claros, legales y transparentes, y que la solución a la conflictividad nacional no debe pasar exclusivamente por la fuerza, sino por la concertación y la mediación de actores confiables como la Iglesia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD