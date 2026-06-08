Sector gremial de La Paz solicita gracia bancaria por 90 días

El dirigente gremial de La Paz, Ponciano Alcón, informó que el sector gremial solicitó formalmente al Gobierno el congelamiento de sus obligaciones bancarias por 90 días, ante los bloqueos y medidas de presión que paralizan la actividad económica y afectan el ingreso de los comerciantes.

“El 2 de junio hicimos llegar la solicitud y hoy 8 de junio reiteramos nuestro pedido de gracia bancaria. El sector gremial está muy afectado por estos bloqueos y por las movilizaciones de la COB y Tupac Katari”, explicó Alcón.

No saben como cancelar

El dirigente destacó que muchos cuentapropistas y pequeños comerciantes no saben cómo cancelar sus deudas ni cubrir los alquileres de sus tiendas, debido a la reducción de ingresos provocada por la falta de tránsito y actividad económica.

“Pónganse la mano al pecho y piensen en nosotros. No tenemos ayudantes ni colaboradores, y la situación se vuelve insostenible para miles de familias”, agregó Alcón, señalando que la paralización lleva ya siete días y genera incertidumbre en el sector productivo.

Piden libre transitabilidad

Además, el dirigente gremial enfatizó la importancia de garantizar la libre transitabilidad, permitiendo que los productos, insumos y alimentos lleguen a la ciudad y se reactive la economía local, mientras persisten las medidas de presión.

“El sector gremial pide soluciones inmediatas para poder trabajar y cumplir con sus obligaciones sin que la población sea la más afectada”, concluyó Alcón.

La situación evidencia que los bloqueos prolongados impactan directamente la economía de los hogares y pequeños negocios, y refuerza la urgencia de medidas que garanticen el abastecimiento y la normalidad en La Paz.

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