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Sector gremial de La Paz solicita gracia bancaria por 90 días

Dirigentes advierten que 90 días de conflictos sociales afectan el pago de deudas y la economía de cuentapropistas y comerciantes locales.

Juan Marcelo Gonzáles

08/06/2026 19:43

Agregar Reduno en
Foto: Gremiales piden congelamiento bancairo a sus créditos
La Paz

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El dirigente gremial de La Paz, Ponciano Alcón, informó que el sector gremial solicitó formalmente al Gobierno el congelamiento de sus obligaciones bancarias por 90 días, ante los bloqueos y medidas de presión que paralizan la actividad económica y afectan el ingreso de los comerciantes.

“El 2 de junio hicimos llegar la solicitud y hoy 8 de junio reiteramos nuestro pedido de gracia bancaria. El sector gremial está muy afectado por estos bloqueos y por las movilizaciones de la COB y Tupac Katari”, explicó Alcón.

No saben como cancelar

El dirigente destacó que muchos cuentapropistas y pequeños comerciantes no saben cómo cancelar sus deudas ni cubrir los alquileres de sus tiendas, debido a la reducción de ingresos provocada por la falta de tránsito y actividad económica.

“Pónganse la mano al pecho y piensen en nosotros. No tenemos ayudantes ni colaboradores, y la situación se vuelve insostenible para miles de familias”, agregó Alcón, señalando que la paralización lleva ya siete días y genera incertidumbre en el sector productivo.

Piden libre transitabilidad

Además, el dirigente gremial enfatizó la importancia de garantizar la libre transitabilidad, permitiendo que los productos, insumos y alimentos lleguen a la ciudad y se reactive la economía local, mientras persisten las medidas de presión.

“El sector gremial pide soluciones inmediatas para poder trabajar y cumplir con sus obligaciones sin que la población sea la más afectada”, concluyó Alcón.

La situación evidencia que los bloqueos prolongados impactan directamente la economía de los hogares y pequeños negocios, y refuerza la urgencia de medidas que garanticen el abastecimiento y la normalidad en La Paz.

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