Experto explica el procedimiento para declarar Estado de Excepción

El abogado constitucionalista Roger Valverde explicó los pasos legales que deben cumplirse para la aplicación de la Ley de Estados de Excepción, aclarando que la promulgación de la norma no implica su entrada inmediata en vigor.

Se debe emitir un Decreto Supremo

Según Valverde, una vez promulgada la ley, el presidente emitirá un decreto especificando cómo y dónde se aplicará el estado de excepción. Este decreto deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa para su aprobación tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, quienes podrán aceptar o rechazar la medida antes de que se implemente.

“No significa que a partir de la publicación ya se va a aplicar el estado de excepción. Hay procedimientos legales que deben cumplirse antes de que entre en vigencia”, afirmó el jurista.

Proporcionalidad de la fuerza

El especialista enfatizó que las Fuerzas Armadas y la Policía actuarán bajo criterios de proporcionalidad, siempre respetando los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos.

“Aquellas personas que no cometan excesos ni infrinjan la ley no tendrán inconvenientes. Solo quienes infrinjan la Constitución serán sancionados, con respeto al debido proceso y asistencia legal”, agregó Valverde.

La explicación del abogado resalta que la ley tiene como objetivo recuperar el Estado de Derecho y proteger a la población, garantizando que cualquier intervención se realice dentro del marco legal y con supervisión del Ministerio Público.

“Lo que aquí se ha cambiado es que se respetan los derechos y las garantías constitucionales de las partes. Habrá abogados, intervención del Ministerio Público y un proceso justo”, concluyó Valverde.

Ley de Estados de Excepción busca equilibrar la seguridad del Estado con la protección de derechos ciudadanos, estableciendo procedimientos claros y supervisión institucional antes de cualquier aplicación de la medida.

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