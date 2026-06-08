Una jornada de alta tensión física y social se vivió este lunes en la carretera que conecta a Cochabamba con el occidente del país. Efectivos policiales intervinieron el punto de bloqueo instalado en el puente del río K’hora (K’hora II), ubicado en el kilómetro 13 de la ruta estratégica Cochabamba–Oruro, en jurisdicción del municipio de Vinto, dejando como saldo enfrentamientos, personas arrestadas y una habilitación vehicular a medias.

El bloqueo fue instalado por una masiva convocatoria de sectores de la zona andina y de los valles.

La tensión escaló rápidamente cuando el contingente policial llegó al lugar con el objetivo de despejar la plataforma del puente. Ante la resistencia de los manifestantes, los uniformados hicieron uso de agentes químicos para dispersar a la multitud, lo que desató graves enfrentamientos entre civiles y las fuerzas del orden.

Reporte del lugar: Los gases lacrimógenos y las pedradas convirtieron el sector del río K'hora en un escenario de alta volatilidad durante varias horas de la tarde.

Como resultado de la intervención policial, se confirmó el arresto de varias personas en el lugar de los hechos, quienes fueron trasladadas a dependencias policiales para fines investigativos.

Tras replegar parcialmente a los manifestantes, la Policía logró retomar el control de la vía de manera provisional. Al cierre de este reporte, se logró restablecer la circulación vehicular en solo uno de los carriles, permitiendo de forma lenta el desfogue de los cientos de motorizados que se encontraban varados en ambos lados de la carretera. La presencia policial se mantiene en la zona ante el temor de que los movilizados intenten masificar el bloqueo nuevamente.

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