Fiscal Mariaca: “Desde el inicio de los bloqueos tenemos más de 90 casos aperturados”

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público abrió más de 90 casos relacionados con los bloqueos registrados en distintas regiones del país, además de procesar a personas detenidas, aprehendidas y arrestadas durante las movilizaciones.

“A la fecha, es importante mencionarles, desde que se han iniciado los bloqueos en todo el país, tenemos más de 90 casos aperturados”, señaló la autoridad, al precisar que varias de las personas involucradas fueron posteriormente puestas en libertad conforme a procedimiento.

Mariaca destacó que la labor de la Fiscalía comienza una vez que una persona es arrestada o aprehendida, mientras que la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana corresponde a las fuerzas del orden, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política del Estado.

En ese contexto, reiteró que el Ministerio Público continuará actuando dentro de las atribuciones definidas por el artículo 225 de la Carta Magna, la Ley 260 y las normas procesales vigentes.

La autoridad también se refirió a la reciente promulgación de una norma por parte del presidente del Estado, Rodrigo Paz. Sin emitir criterios sobre su contenido, señaló que la Fiscalía es respetuosa de las decisiones asumidas por los órganos Ejecutivo y Legislativo, pero que mantendrá su trabajo en el marco de sus competencias constitucionales.

“Nosotros no somos políticos, nosotros simplemente tenemos un mandato constitucional y vamos a continuar trabajando por el bien de Bolivia y por el bien de nuestra sociedad”, afirmó.

Caso San Julián

Respecto a los hechos ocurridos en el municipio de San Julián, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, Mariaca informó que cinco personas fueron imputadas y serán puestas ante un juez cautelar.

Según detalló, los acusados enfrentan cargos por terrorismo, tentativa de homicidio, lesiones graves y leves, entre otros delitos, tras los enfrentamientos que dejaron personas civiles y efectivos policiales heridos, algunos con hasta 20 días de impedimento.

La Fiscalía aguarda ahora la determinación de la autoridad jurisdiccional sobre la situación legal de los imputados.

Investigación sobre grupos armados

Consultado sobre videos que circulan en redes sociales mostrando presuntos grupos armados que amenazan a policías y familias, Mariaca señaló que cualquier hecho que constituya delito será investigado conforme a ley.

Explicó que la apertura de investigaciones dependerá de la evaluación técnica realizada por las unidades de análisis de las fiscalías departamentales, las cuales tienen la facultad de admitir, observar o desestimar denuncias.

Asimismo, advirtió que el Ministerio Público actuará junto a la Policía Boliviana frente a cualquier intento de generar violencia o convulsión social en el país, independientemente de la organización o sector al que pertenezcan los involucrados.

Finalmente, recordó que la institución enfrenta una importante carga procesal en todo el territorio nacional, donde más del 40% de los casos están relacionados con violencia de género, delitos sexuales y hechos que afectan a niñas, niños y adolescentes.

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