Huevo, queso, carne de cerdo, res y pollo: estos son los precios actualizados en mercados cruceños

Los precios de algunos productos de la canasta familiar registraron variaciones en los principales mercados de Santa Cruz de la Sierra al inicio de esta semana. Mientras la carne de res mantiene sus costos, la carne de cerdo experimentó una reducción de hasta Bs 5 en algunos cortes. En contraste, el pollo y el queso registraron incrementos.

Según comerciantes consultados, la carne de res conserva los mismos precios de las últimas semanas. Los cortes de primera se comercializan entre Bs 68 y Bs 72 el kilo, mientras que los cortes especiales alcanzan los Bs 75. La carne de segunda se encuentra entre Bs 58 y Bs 62, la carne molida se mantiene en Bs 56 y los huesos se venden entre Bs 8 y Bs 15.

“Se han mantenido los precios. Estamos manteniendo los precios para la población”, señaló una comerciante.

En el caso de la carne de cerdo, algunos cortes registraron una disminución. Los brazos se comercializan en Bs 19 el kilo, la pierna en Bs 20, las chuletas entre Bs 26 y Bs 27, y la costilla bajó de Bs 32 a Bs 27.

Comerciantes atribuyen esta reducción a factores relacionados con los recientes bloqueos, que habrían influido en el movimiento del producto y la demanda.

Por otro lado, el precio del pollo volvió a incrementarse. El kilo de pollo mairaneño se vende actualmente en Bs 13,50, mientras que el pollo industrial alcanza los Bs 14. Hasta hace pocos días, el producto se comercializaba entre Bs 12 y Bs 12,50 por kilo.

“Ha subido ayer y ahora lo han hecho subir”, comentó una vendedora.

El queso también registró un aumento. De acuerdo con las comerciantes, el kilo pasó de Bs 38 y Bs 40 a Bs 42, reflejando un incremento de Bs 2 en las últimas horas.

En cuanto al huevo, los precios continúan elevados. El maple de primera se comercializa en Bs 30, el de segunda en Bs 26, el de tercera en Bs 24 y el de cuarta en Bs 22.

De esta manera, la semana inicia con estabilidad en la carne de res, una reducción en algunos cortes de cerdo y nuevas alzas en productos de alta demanda como el pollo, el queso y el huevo.

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