El estratégico puente del río K’hora II, en el municipio de Vinto, volvió a convertirse en el epicentro de la alta tensión social este lunes. Tras la intervención policial registrada más temprano en la zona, grupos de manifestantes pertenecientes a centrales campesinas del Valle Bajo intentaron consolidar un bloqueo definitivo en la ruta hacia el occidente del país. Sin embargo, un masivo operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas logró dispersar a los movilizados, resultando en la aprehensión de 14 personas y el secuestro de dos vehículos con explosivos.

Al cierre de este reporte, la carretera principal se encuentra totalmente expedita y resguardada, aunque persisten focos de tensión en calles secundarias.

Marchas pacíficas que derivaron en violencia

Durante la mañana, dos masivas marchas de trabajadores de la central sindical campesina avanzaron de forma paralela exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, argumentando una falta de capacidad para resolver la crisis económica y denunciando presuntas persecuciones políticas. Una de las movilizaciones partió del Valle Alto y Cono Sur hasta la avenida Petrolera, mientras que la otra avanzó por el Valle Bajo hasta la plaza Bolívar de Quillacollo.

Pese a que los dirigentes aseguraron que se trataba de protestas pacíficas —provocando el cierre preventivo de comercios a su paso—, al promediar las 17:30 un grupo numeroso se desprendió del mitin principal en Quillacollo y se dirigió hacia el puente K’hora II con el objetivo de interrumpir el tráfico troncal quemando llantas y arrojando piedras.

El representante del Comité Cívico de Vinto aclaró que los bloqueadores no son vecinos del municipio ni de los distritos locales, sino comunarios movilizados de otras regiones. Esta postura coincidió con declaraciones previas del Ministerio de Obras Públicas, que denunció el traslado de manifestantes en buses desde el Trópico de Cochabamba.

Gasificación, dinamitazos y 14 aprehendidos

El intento de bloqueo duró apenas unos minutos gracias al contingente policial y militar que mantenía una vigilia constante en la zona. Ante el avance de los manifestantes, quienes utilizaron petardos y detonaron dinamitas, las fuerzas del orden respondieron con el uso de gases lacrimógenos, logrando hacer retroceder a los civiles hacia los márgenes del río y calles aledañas.

El comandante regional del Valle Bajo, Coronel Wilson Flores, brindó el balance oficial del operativo tras el despeje de la vía:

14 personas aprehendidas (tanto hombres como mujeres) trasladadas a dependencias de la FELCC de Cochabamba.

2 motorizados secuestrados , en cuyo interior se hallaron palos, piedras, ondas, petardos y material explosivo.

Sin bajas: No se registraron efectivos policiales ni militares heridos.

Alerta nocturna: Grupos rezagados buscan rearticularse

A pesar de que el tránsito vehicular hacia el occidente se mantiene normal y fluido, la calma en Vinto es frágil. Pasadas las 20:00 horas, la Policía tuvo que volver a emplear agentes químicos en las inmediaciones de la avenida Blanco Galindo, debido a que grupos de manifestantes, presuntamente bajo los efectos del alcohol y armados con palos y piedras, encendieron fogatas e intentaron bloquear rutas alternas y accesos secundarios a la altura del kilómetro 18.5.

El contingente policial, desplazado en camionetas, motocicletas y buses, ha confirmado que permanecerá en vigilia permanente durante toda la noche en los puntos estratégicos para evitar que se reactive el bloqueo en la ruta troncal.

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