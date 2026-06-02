Porcinocultores en emergencia: 3.000 familias al borde de la quiebra en Cochabamba

El sector porcinocultor de Cochabamba se encuentra en un punto de quiebre absoluto. Los bloqueos de carreteras que aíslan al departamento dejaron a más de 3.000 familias productoras en riesgo inminente de perderlo todo, atrapadas entre el desabastecimiento de alimento para sus animales y la imposibilidad de llegar a los mercados nacionales.

La desesperación e indignación del sector se hicieron evidentes tras las declaraciones de Roxana Veizaga, representante de la Asociación de Porcinocultores de Cochabamba (ADEPOR), quien lamentó la inacción de las autoridades nacionales y advirtió que la situación ha dejado de ser sostenible.

"Da mucha pena ver que el gobierno no hace nada por proteger estas áreas productivas que estamos prácticamente en ruina", manifestó Veizaga, describiendo un panorama desolador en las granjas locales.

Granjas vacías y animales atrapados

De acuerdo con la representante de ADEPOR, la crisis golpea por partida doble. Por un lado, los cerdos ya han alcanzado el tamaño y peso óptimo para su comercialización, pero no pueden ser trasladados a los centros de consumo debido a los cortes de rutas. Por el otro, el desabastecimiento de alimento balanceado es generalizado.

"El alimento no nos llega; todas las granjas han quedado desabastecidas. Inclusive las granjas grandes, que siempre tenían reservas de grano, ahora no; están todas vacías", alertó.

La tensión se incrementó en las últimas horas debido al fracaso de las alternativas prometidas por el Órgano Ejecutivo. Los productores esperaban mitigar las pérdidas mediante vuelos de carga para trasladar la producción de carne hacia el occidente del país; sin embargo, la ayuda nunca llegó.

"La semana pasada se comprometieron a darnos vuelos para poder llevar la carne al occidente, pero con la sorpresa de que el día de ayer hablamos a La Paz y nos dicen que esos aviones que estaban destinados para poder llevar la carne están entrando en mantenimiento", denunció la dirigente. Para el sector, esta respuesta constituye "una burla total" ante la gravedad de la emergencia.

Advierten con medidas de presión

Sin respuestas gubernamentales efectivas y con la economía de miles de hogares al borde del colapso, ADEPOR adelantó que el sector no se quedará de brazos cruzados. "Esta situación ya es insostenible. Entonces, yo creo que nosotros vamos a tomar medidas también", concluyó Veizaga, dejando la puerta abierta al inicio de movilizaciones por parte de los porcinocultores damnificados.

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