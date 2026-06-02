Tras 33 días de conflicto social y bloqueos en distintas rutas del país, la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia advirtió que la paciencia del sector llegó a su límite y otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para dar soluciones concretas a la problemática que afecta al transporte nacional.

Los dirigentes denunciaron que miles de transportistas permanecen retenidos en las carreteras junto a sus vehículos, enfrentando escasez de alimentos, medicamentos y recursos para subsistir, mientras las medidas de presión continúan afectando la circulación en varias regiones.

“Basta de los jueguitos, basta de lo que hasta ahora no da soluciones”, afirmó Lucio Gómez, representante del sector, al anunciar que, de no existir respuestas en el plazo establecido, se asumirán nuevas medidas de presión a nivel nacional.

La situación también genera preocupación por el impacto económico sobre los transportistas, quienes aseguran que no están en condiciones de cumplir con sus obligaciones financieras debido a la paralización de sus actividades. Por ello, solicitaron al Ministerio de Economía medidas de alivio para las deudas que mantienen con la banca privada.

Transporte pesado pide corredor humanitario

Paralelamente, una comisión del transporte pesado inició gestiones para reunirse con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores movilizados, con el objetivo de habilitar corredores humanitarios que permitan el repliegue de los conductores atrapados en las carreteras y garantizar el traslado de alimentos e insumos esenciales.

Los representantes del sector pidieron un cuarto intermedio en los bloqueos por razones humanitarias, argumentando que cientos de conductores enfrentan jornadas prolongadas bajo el sol, el frío y sin condiciones adecuadas para permanecer en las rutas.

Además, otra comisión busca reunirse con autoridades del Viceministerio de Transporte para gestionar apoyo respecto a las multas y sobreestadías que generan las navieras por la permanencia de contenedores paralizados debido al conflicto.

Mientras continúan las negociaciones, el transporte nacional advierte que la crisis ya no solo afecta a la actividad económica, sino que se ha convertido en un problema humanitario para miles de familias que dependen de este sector.

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