¿Tienes deudas tributarias? Perdonazo entra en su etapa final y amplían la atención en Cochabamba

Las oficinas de Recaudaciones de la Alcaldía de Cochabamba, ubicadas en la plaza 14 de Septiembre, atenderán desde este miércoles 3 de junio en horario continuo de 08:00 a 20:00, como parte de las medidas para facilitar el pago de impuestos en los últimos días de vigencia del Perdonazo Tributario.

El beneficio tributario concluye el 5 de junio, por lo que el municipio busca que los contribuyentes puedan regularizar sus obligaciones aprovechando el 100% de descuento en multas e intereses correspondientes a las gestiones de 1995 a 2024.

El director de Recaudaciones, Israel Bascope, informó que la ampliación del horario tiene el objetivo de brindar mayores facilidades a la población y evitar aglomeraciones de último momento, en el marco del cierre del programa.

Asimismo, se recordó que durante el feriado de Corpus Christi y el viernes, la atención presencial estará suspendida; sin embargo, los contribuyentes podrán realizar sus pagos a través de plataformas digitales habilitadas, como la aplicación Innova, el sistema SIMAT y la oficina virtual de WhatsApp (77946988).

El municipio exhortó a la ciudadanía a aprovechar los últimos días del Perdonazo Tributario, que incluye impuestos de inmuebles, vehículos y actividades económicas, y a utilizar los canales digitales disponibles para realizar trámites de forma rápida y segura.

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