Video: Se rompe el tanque de una camioneta y provoca pérdida de combustible en un surtidor

Mientras largas filas de vehículos continúan registrándose en distintas regiones del país, donde se mantienen los bloqueos, un hecho ocurrido en Riberalta generó preocupación e indignación entre la población.

Un tanque utilizado para cargar y trasladar diésel sufrió daños cuando era abastecido en un surtidor de la ciudad, provocando el derrame de una considerable cantidad de carburante.

El incidente fue captado en video y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales a través de la plataforma LoUltimo.bo, donde se observa cómo el combustible se derrama sobre el suelo mientras varias personas intentan controlar la situación.

OCURRIÓ EN PLENO CONFLICTO POR LOS BLOQUEOS

El hecho se produce en un momento particularmente sensible para el país, marcado por dificultades en la distribución de combustibles y extensas filas en estaciones de servicio de varias ciudades, todo esto por los bloqueos que mantienen cerradas las prinicpales vías de Bolivia.

Por esta razón, las imágenes generaron diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes expresaron su preocupación por la pérdida del carburante en medio de la actual situación de abastecimiento.

SE DESCONOCE LA CANTIDAD DERRAMADA

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la cantidad exacta de diésel que se perdió a consecuencia de la falla.

Tampoco se reportaron personas heridas ni mayores daños materiales derivados del incidente.

Sin embargo, el derrame obligó a tomar medidas inmediatas para evitar riesgos adicionales, considerando que el combustible es altamente inflamable.

VIDEO GENERA REPERCUSIÓN

Las imágenes difundidas muestran el momento en que el tanque presenta daños y el carburante comienza a escapar de forma incontrolable.

El video rápidamente se volvió viral debido al contexto en el que ocurre el incidente, ya que miles de transportistas, productores y conductores continúan enfrentando dificultades para acceder al combustible.

Las autoridades y responsables del surtidor aún no emitieron un informe detallado sobre las causas que provocaron la falla ni sobre las acciones que se adoptarán tras lo sucedido.

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