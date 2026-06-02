Consiguen pasajes para la esposa del chofer que murió tras quedar atrapado por los bloqueos

Tras horas de desesperación, Zulema Ramos logró finalmente apoyo para viajar a la sede de Gobierno, donde deberá recoger los restos de su esposo, un chofer que falleció en El Alto luego de permanecer durante 32 días varado en medio de los bloqueos cuando retornaba con mercadería desde Perú.

La ayuda fue posible gracias a gestiones de la Red Uno y la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA), que consiguieron la compra de dos pasajes para que la mujer pueda trasladarse desde Cochabamba hasta La Paz y cumplir con el doloroso trámite de identificación y recogida del cuerpo.

La familia, que reside en Cochabamba, había pedido ayuda urgente para reunir los recursos del viaje, luego de que la mujer relatara que su esposo estuvo expuesto durante más de un mes a condiciones extremas en carretera, con frío, falta de alimentación adecuada y sin acceso oportuno a atención médica.

“Mi esposo falleció ayer en La Paz, en El Alto; estaba respirando todavía en la mañana”, había contado Zulema en medio de la desesperación, mientras intentaba conseguir medios de transporte para llegar hasta la sede de Gobierno.

Según el testimonio de la familia, el chofer permaneció en la zona afectada por los bloqueos por temor a abandonar su vehículo y la mercadería que transportaba, lo que retrasó su retorno y agravó su estado de salud. “Estaba deshidratado, no alcanzó al hospital”, relató.

El hombre trabajaba transportando productos desde Perú para sostener a su familia. Su caso se suma a las consecuencias humanas de los bloqueos, que han afectado el tránsito de personas y mercancías en diferentes rutas del país.

Ahora, Zulema viaja a La Paz no solo para recoger el cuerpo de su esposo, sino también para iniciar los trámites correspondientes, en medio de un profundo dolor y con el respaldo solidario que permitió concretar su desplazamiento.

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