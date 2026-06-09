Bloqueo en la Avenida Petrolera: Comunarios del Valle Alto y Cono Sur cierran vía en Ushpa Ushpa y amenazan con cerco total

Una masiva movilización de comunarios procedentes del Valle Alto y el Cono Sur llegó la tarde de este lunes al sector de Ushpa Ushpa, instalando un punto de bloqueo a la altura del kilómetro 9 de la Avenida Petrolera.

Reunión clave y radicalización de las medidas

Tras su llegada, los movilizados se congregaron en un templo de la zona para llevar a cabo un ampliado de emergencia. El objetivo del encuentro es definir si la protesta se mantendrá en la modalidad de marcha o si se consolidará como un bloqueo permanente en este punto estratégico.

A la reunión se sumaron dirigentes de la OTB de Ushpa Ushpa, quienes se acercaron a dialogar con los comunarios recién llegados. Según declaraciones de los representantes locales, la dirigencia vecinal ha decidido sumarse a las medidas de presión.

Como primera acción conjunta, los manifestantes cerraron completamente la vía este de la avenida y encendieron fogatas sobre el asfalto para alertar a los conductores. Asimismo, los dirigentes advirtieron que están evaluando masificar la protesta en las próximas horas y cerrar por completo ambas vías de la carretera.

Caos vehicular y transitabilidad controlada

Debido al corte de ruta en el carril este, la transitabilidad en la zona se encuentra severamente afectada:

Vía Este: Completamente bloqueada e intransitable debido a las fogatas y los manifestantes.

Vía Oeste: Habilitada provisionalmente para el desvío de vehículos en ambos sentidos (ida y vuelta).

Aviso a los conductores: Se insta a los transportistas y choferes particulares a circular con suma precaución por el kilómetro 9 de la Av. Petrolera, ya que el flujo vehicular se concentra en un solo carril y la otra vía podría ser cerrada en cualquier momento.

Hasta el cierre de este reporte, la situación en Ushpa Ushpa se mantiene en tensa calma. Se constató la total ausencia de resguardo policial en la zona; no existen efectivos desplegados ni en los alrededores del punto de conflicto.

Por otra parte, los movilizados han mostrado una postura hermética frente a la cobertura informativa, manifestando de forma expresa que no desean la presencia de los medios de comunicación en el lugar del conflicto.

Mira la programación en Red Uno Play