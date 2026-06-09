Diálogo: Desbloquean ruta Sucre–Cochabamba tras reunión con dirigentes

Con la convicción de que el diálogo es el camino para resolver los conflictos, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, y la alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, se trasladaron este lunes a la comunidad de El Chaco, Distrito 7, para sostener una reunión con la dirigencia local y resolver los bloqueos que afectaban la circulación en la ruta Sucre–Cochabamba.

Tras casi cinco horas de diálogo, la firme voluntad política de las autoridades y la mediación de la alcaldesa permitieron la activación de un corredor humanitario, garantizando el paso libre de vehículos particulares y transporte de alimentos hacia la capital.

Delegación de autoridades

La alcaldesa Tardío llegó temprano a la zona acompañada por su equipo de secretarios Municipales: Dayler Andrade (General y Gobernabilidad), Marco Barrios (Planificación para el Desarrollo) y Emilio Rea (Desarrollo Económico), así como por los diputados nacionales Antonio Pino, Marcelo Solís y Santiago Ticona. Posteriormente se sumó al diálogo el gobernador Ayllón, consolidando un esfuerzo conjunto entre los distintos niveles de Estado.

Corredor humanitario

El restablecimiento del corredor humanitario permitirá la libre circulación de personas, vehículos y transporte de alimentos, mitigando el impacto de los bloqueos sobre la economía local y garantizando la atención de necesidades básicas en la región.

Este logro refuerza la estrategia de la Alcaldía y el Gobierno Departamental de resolver conflictos sociales mediante el diálogo y la coordinación interinstitucional, priorizando la seguridad, el abastecimiento y la paz social en Chuquisaca.

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