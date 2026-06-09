TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Economía

 Prestatarios afectados por bloqueos podrán reprogramar pagos; conozca los detalles del nuevo decreto

La medida busca proteger a los prestatarios afectados por bloqueos y conflictos sociales, ofreciendo periodos de gracia y condiciones ajustadas a la capacidad de pago.

Juan Marcelo Gonzáles

08/06/2026 22:57

Agregar Reduno en
Foto: Billetes de cien bolivianos (BCB)
Bolivia

Escuchar esta nota

El Gobierno de Bolivia, mediante el Decreto Supremo N° 5630, emitido el 8 de junio de 2026 y firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, establece medidas para refinanciar y reprogramar operaciones de crédito de clientes financieros afectados por bloqueos, conflictos sociales y eventos adversos. La normativa busca garantizar que los prestatarios del sistema financiero puedan cumplir sus obligaciones sin comprometer su economía familiar, manteniendo estabilidad y equidad en el sistema financiero.

El decreto dispone que las entidades de intermediación financiera y empresas de arrendamiento financiero deberán evaluar y aprobar solicitudes de refinanciamiento de forma voluntaria, considerando:

  • El deterioro coyuntural en la capacidad de pago del cliente.
  • La estructuración del plan de pagos ajustado a la nueva capacidad económica.
  • La inclusión de periodos de gracia de hasta seis meses, durante los cuales el deudor no debe efectuar pagos de capital, intereses, seguros, comisiones ni otros cargos .
  • Prórrogas adicionales de hasta 30 días para tramitar la reprogramación, evitando cobros mientras se concreta la operación.
  • Mantener la cobertura de seguros de desgravamen y garantías crediticias durante el periodo de gracia y prórroga, sin recargos ni modificación de coberturas.

Procedimiento

El procedimiento establece que los prestatarios recibirán atención equitativa y transparente, con información clara sobre las condiciones del refinanciamiento, educación financiera y registro de solicitudes aprobadas o rechazadas. La ASFI queda encargada de la supervisión y control del cumplimiento de este decreto.

Además, se aclara que los costos administrativos y de elaboración de documentos relacionados con el refinanciamiento serán asumidos por las entidades financieras, mientras que el cobro de intereses y cuotas pendientes se realizará prorrateado después del periodo de gracia.

Finalidad

“El objetivo es proteger a los deudores afectados por conflictos sociales, garantizar la estabilidad del sistema financiero y facilitar el cumplimiento de obligaciones de manera justa y proporcional”, señalan los fundamentos del decreto.

El Decreto Supremo N° 5630 refuerza la capacidad del Estado para intervenir en la reestructuración de créditos, proteger a la población y coadyuvar a la recuperación económica tras los bloqueos, asegurando transparencia y supervisión en el proceso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD