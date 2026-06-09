 Prestatarios afectados por bloqueos podrán reprogramar pagos; conozca los detalles del nuevo decreto

La medida busca proteger a los prestatarios afectados por bloqueos y conflictos sociales, ofreciendo periodos de gracia y condiciones ajustadas a la capacidad de pago.
08/06/2026 22:57
Escuchar esta nota
El Gobierno de Bolivia, mediante el Decreto Supremo N° 5630, emitido el 8 de junio de 2026 y firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, establece medidas para refinanciar y reprogramar operaciones de crédito de clientes financieros afectados por bloqueos, conflictos sociales y eventos adversos. La normativa busca garantizar que los prestatarios del sistema financiero puedan cumplir sus obligaciones sin comprometer su economía familiar, manteniendo estabilidad y equidad en el sistema financiero.
El decreto dispone que las entidades de intermediación financiera y empresas de arrendamiento financiero deberán evaluar y aprobar solicitudes de refinanciamiento de forma voluntaria, considerando:
Procedimiento
El procedimiento establece que los prestatarios recibirán atención equitativa y transparente, con información clara sobre las condiciones del refinanciamiento, educación financiera y registro de solicitudes aprobadas o rechazadas. La ASFI queda encargada de la supervisión y control del cumplimiento de este decreto.
Además, se aclara que los costos administrativos y de elaboración de documentos relacionados con el refinanciamiento serán asumidos por las entidades financieras, mientras que el cobro de intereses y cuotas pendientes se realizará prorrateado después del periodo de gracia.
Finalidad
“El objetivo es proteger a los deudores afectados por conflictos sociales, garantizar la estabilidad del sistema financiero y facilitar el cumplimiento de obligaciones de manera justa y proporcional”, señalan los fundamentos del decreto.
El Decreto Supremo N° 5630 refuerza la capacidad del Estado para intervenir en la reestructuración de créditos, proteger a la población y coadyuvar a la recuperación económica tras los bloqueos, asegurando transparencia y supervisión en el proceso.
Mira la programación en Red Uno Play