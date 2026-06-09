Privados piden Estado de Excepción para reactivar la economía

El presidente de la Federación de Empresas Privadas de La Paz, Rolando Kempff, aseguró que la aprobación y promulgación de la ley que reglamenta los estados de excepción constituye un paso fundamental para la recuperación y reactivación económica del país.

“Esta norma establece un marco jurídico que es una herramienta para resolver y garantizar el abastecimiento de combustible, alimentos, insumos, proteger la actividad productiva y volver a la normalidad”, señaló Kempff durante la entrevista.

Otras leyes

El representante empresarial destacó la necesidad de acelerar la aprobación y reglamentación de leyes económicas pendientes, incluyendo la Ley de Inversiones, Ley de Hidrocarburos, Ley de Minería y Ley de Trabajo, para promover la inversión, exportaciones y estabilidad económica.

“Especialmente la Ley de Minería puede agilizar la inversión en un sector clave, generando exportaciones y equilibrando nuestra economía”, agregó Kempff.

Reactivación económica

Los empresarios coincidieron en que estas medidas son esenciales para retomar la Ruta del Crecimiento y garantizar que el país avance hacia la normalidad económica tras meses de bloqueos y crisis social.

“Estábamos esperando estas leyes desde el año pasado. Esperamos que ahora se puedan agilizar y signifiquen una apertura para el sector empresarial”, concluyó Kempff.

La Federación de Empresas Privadas de La Paz reafirmó que el cumplimiento de estas normas y la implementación efectiva del Estado de Excepción permitirán proteger la actividad productiva, garantizar abastecimiento y brindar confianza a inversionistas nacionales e internacionales.

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