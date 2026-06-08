Investigación por combustibles suma un nuevo aprehendido en YPFB

Una comisión de fiscales se presentó este lunes en instalaciones de YPFB para ejecutar la aprehensión del gerente de Logística de la estatal petrolera, Eddy T., en el marco de la investigación relacionada con la calidad de la gasolina comercializada en el país.

El fiscal asignado al caso, David Torrez, confirmó la medida y señaló que el funcionario será puesto a disposición de la autoridad judicial dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

“En el plazo que establece la norma va a ser puesto en conocimiento de la autoridad judicial”, indicó Torrez.

Con esta acción, Eddy T. se convierte en la segunda persona aprehendida dentro de este proceso investigativo, que busca establecer responsabilidades en presuntas irregularidades vinculadas a la importación, mezcla y comercialización de combustibles.

La investigación se desarrolla luego de denuncias relacionadas con la denominada gasolina desestabilizada y otras operaciones realizadas dentro de YPFB, que derivaron en la apertura de procesos por presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

En días pasados, la justicia dispuso la detención preventiva del exgerente de Comercialización de YPFB, Carlos Alfredo C. medida que marcó el inicio de una serie de actuaciones impulsadas por el Ministerio Público para esclarecer los hechos denunciados.

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