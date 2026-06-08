Bloqueos disparan una brecha histórica en el precio del tomate entre La Paz y Santa Cruz

Los bloqueos de carreteras están generando un marcado contraste en el precio del tomate entre los departamentos de La Paz y Santa Cruz, evidenciando cómo las restricciones al transporte afectan tanto a consumidores como a productores.

La Paz y el sobreprecio

Mientras en La Paz el tomate se convirtió en uno de los productos más caros de la canasta familiar debido a la escasez, en Santa Cruz ocurre el fenómeno contrario: la imposibilidad de trasladar la producción hacia los mercados del occidente ha provocado una sobreoferta que obliga a vender el producto a precios mínimos.

Un recorrido por mercados paceños mostró que la libra de tomate, que semanas atrás costaba alrededor de Bs 3, llegó a comercializarse hasta en Bs 15. Comerciantes atribuyen el incremento a la reducción de cargas que logran ingresar a la ciudad debido a los puntos de bloqueo instalados en distintas carreteras del país.

Sobreoferta en Santa Cruz

La situación contrasta con lo que ocurre en Santa Cruz de la Sierra. En el mercado mayorista Abasto, el kilo de tomate llegó a venderse entre Bs 2 y Bs 3, e incluso algunas comerciantes ofrecían el producto a Bs 2 cuando se trataba de tomates más pequeños. La caja se comercializa entre Bs 25 y Bs 80, dependiendo de la calidad y el tamaño.

Productores de los valles cruceños aseguran que los bloqueos impiden enviar su producción a mercados tradicionales como Cochabamba, Sucre y La Paz, generando una saturación de oferta en la capital oriental.

Desde el sector de productores, se informó que el tomate tiene un costo de Bs 51 para su producción y posterior traslado al mercado. Sin embargo, hoy y debido a las movilizaciones, la caja se comercializa entre Bs 25 y Bs 30.

Realidades distintas

En el occidente ocurre exactamente lo contrario. La menor llegada de productos genera desabastecimiento y encarece la oferta disponible. En Cochabamba, por ejemplo, comerciantes reportaron que la caja de tomate alcanzó precios de hasta Bs 500 en mercados mayoristas, mientras el kilo llegó a comercializarse hasta en Bs 30.

El economista Fernando Romero explicó que los bloqueos han roto las cadenas de producción y comercialización, generando escasez en algunas regiones y sobreoferta en otras. Según su análisis, esta situación contribuyó significativamente al aumento de la inflación durante mayo.

Para los productores, las pérdidas económicas son cada vez mayores debido a que deben vender por debajo de sus costos de producción. Para los consumidores del occidente, en cambio, la consecuencia directa es el encarecimiento de productos básicos y una creciente presión sobre la economía familiar.

La diferencia de precios entre Santa Cruz y La Paz refleja el impacto que tienen los bloqueos sobre la circulación de alimentos: mientras en el oriente el tomate se remata por falta de mercados, en el occidente se vuelve un producto cada vez más escaso y costoso por la interrupción del libre tránsito en las carreteras.

Mira la programación en Red Uno Play