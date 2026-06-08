Transporte pesado anuncia acciones legales por pérdidas económicas causadas por los bloqueos

El transporte pesado sindicalizado de Cochabamba anunció que impulsará acciones legales para exigir la reparación de los daños económicos ocasionados por los bloqueos de carreteras, que mantienen a miles de transportistas varados en diferentes rutas del país.

El secretario ejecutivo del sector, Juan Quispe, denunció que existe una postura “radical” por parte de los sectores movilizados y aseguró que la medida de presión no solo afecta a los transportistas, sino también a la población en general.

“Hay una posición radical del sector movilizado que lo único que hace es perjudicar al transporte y a la población, incluso atentando contra la vida de los transportistas”, afirmó.

Denuncian vulneración de derechos

Quispe sostuvo que los bloqueos están vulnerando derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, entre ellos el derecho a la libre circulación y a la vida.

“Tenemos varios derechos reconocidos en la Constitución que están siendo vulnerados. Cuando algunas personas cometen delitos durante las movilizaciones hay autoridades que aparecen, pero cuando hay personas que han perdido la vida por los bloqueos nadie dice nada”, cuestionó.

El dirigente también pidió al Gobierno intervenir para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos y restablecer el tránsito en las carreteras.

“Creemos que el presidente tiene que sentar presencia del Estado en todos esos lugares donde se están vulnerando derechos”, manifestó.

Transportistas denuncian abandono

Según Quispe, muchos afiliados permanecen inmovilizados desde hace varias semanas debido a los bloqueos instalados en distintas rutas del país.

“Sentimos abandono en todo ámbito. Algunos compañeros están parados 36, 38 y hasta 24 días, dependiendo del lugar donde quedaron retenidos. Todo ese tiempo no han podido trabajar”, señaló.

El dirigente afirmó que varios conductores enfrentan una situación crítica por la falta de alimentos y recursos económicos.

“Están tomados como rehenes. Hay compañeros desesperados que ya no tienen alimentación suficiente y llegan a comer una sola vez cada dos días”, aseguró.

Preparan demandas por daños económicos

Ante esta situación, el sector anunció la contratación de especialistas jurídicos para impulsar procesos destinados a exigir una compensación por las pérdidas económicas sufridas durante los bloqueos.

“Estamos contratando juristas para que de alguna forma tengan que reparar el daño que nos están causando. El daño a la salud no lo van a poder reparar, pero el daño económico sí tienen que asumirlo”, afirmó Quispe.

Añadió que muchos transportistas continúan acumulando deudas bancarias y obligaciones financieras mientras permanecen imposibilitados de trabajar.

Miles de camiones permanecen retenidos

Las declaraciones surgen en un contexto en el que alrededor de 5.000 camiones permanecen retenidos en rutas que conectan con La Paz, Oruro y Cochabamba, según representantes del sector.

El dirigente señaló que numerosos conductores optaron por estacionar sus vehículos en poblaciones cercanas a los puntos de bloqueo ante la imposibilidad de continuar viaje, una situación que agrava las pérdidas económicas y afecta el abastecimiento de productos en distintas regiones del país.

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