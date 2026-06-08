El dólar referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) registró este lunes 8 de junio una nueva variación en su cotización, situándose nuevamente por encima del dólar paralelo en algunos indicadores del mercado cambiario.

De acuerdo con los datos publicados por el ente emisor, el tipo de cambio referencial se ubicó en Bs 9,90 para la compra y Bs 10,11 para la venta. En contraste, el dólar paralelo registró una cotización de Bs 9,95 para la compra y Bs 9,93 para la venta.

La comparación entre ambos mercados muestra una diferencia de Bs 0,05 en la compra y de Bs 0,18 en la venta, reflejando un movimiento perceptible respecto a jornadas anteriores.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones continúan siendo observadas por ciudadanos, comerciantes e importadores que realizan operaciones en moneda extranjera, convirtiéndose en una referencia para diversas actividades económicas.

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