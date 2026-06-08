La Policía Boliviana capturó la madrugada de este lunes al presunto autor del feminicidio de Máxima Álvarez, de 27 años, ocurrido en la zona de Pucara, al sur de la ciudad de Cochabamba. El sospechoso, identificado con las iniciales A.A.A., fue ubicado cuando intentaba ocultarse en un alojamiento del municipio de Vinto.

Según el reporte policial, la propietaria del inmueble alertó a las autoridades tras escuchar una fuerte discusión en una de las habitaciones alquiladas. Al ingresar al lugar, encontraron a la joven tendida sobre una cama con heridas provocadas por un arma blanca y una abundante pérdida de sangre.

De acuerdo con la investigación preliminar, antes de fallecer la víctima logró identificar a su expareja como el autor de la agresión. Tras el ataque, el hombre huyó del lugar.

Operativo de búsqueda

Tras conocerse el hecho, el Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) activaron un operativo para dar con el paradero del sospechoso.

Las labores de inteligencia permitieron establecer que el hombre se encontraba en Vinto. Cerca de las 04:40 de la madrugada, los efectivos lograron aprehenderlo en un alojamiento . Según el informe policial, durante su captura habría admitido nuevamente su participación en el crimen.

Posteriormente fue trasladado a dependencias de la Felcv, donde quedó a disposición del Ministerio Público para el inicio del proceso penal correspondiente.

La hija habría presenciado el ataque

Las investigaciones señalan que la víctima fue estrangulada y posteriormente atacada con un arma blanca. Además, se presume que la hija de la pareja, una niña de aproximadamente ocho años, presenció lo ocurrido.

Familiares piden la máxima sanción

La noticia causó consternación entre los familiares de Máxima Álvarez, quienes exigen justicia y que el responsable sea sancionado con todo el peso de la ley.

"Nos han informado que ya lo han aprehendido por el lado de Vinto y que se haga justicia", manifestó uno de sus familiares tras retirar el cuerpo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

El hermano de la víctima relató que la relación estaba marcada por constantes problemas y aseguró que el agresor llegó en estado de ebriedad la noche del crimen.

"Me dijeron que ya lo detuvieron. Lo que ha hecho es lamentable. Pido justicia y voy a caminar hasta las últimas consecuencias. Mi hermana estaba haciendo una transmisión en TikTok cuando él llegó borracho y la atacó con un arma blanca", declaró.

También recordó que Máxima trabajaba para sostener a su hija. "Mi hermana era una persona amable y luchadora. Trabajaba de lo que encontraba para sacar adelante a su hijita. Ahora esa niña se quedó sin su madre", lamentó.

Los restos de la joven fueron entregados a su familia para su velorio, mientras la Fiscalía y la Felcv continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el caso y sustentar la acusación por feminicidio.

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