Así cierra el dólar paralelo y el referencial este lunes 8 de junio en Bolivia

En una jornada marcada por un ajuste en la cotización oficial, el dólar estadounidense cerró este lunes 8 de junio con un incremento en los valores referenciales del Banco Central de Bolivia (BCB), llegando a superar la barrera de los 10 bolivianos para la venta. Por su parte, el mercado paralelo mostró ligeras fluctuaciones pero mantuvo una relativa estabilidad al finalizar el día.

El BCB ajusta sus tasas al alza

El Banco Central de Bolivia actualizó sus datos oficiales correspondientes a la jornada de este lunes, evidenciando un salto notable en comparación con el día previo. Según el informe del ente emisor, el valor referencial del dólar estadounidense se estableció en Bs 9.90 para la compra y Bs 10.11 para la venta.

BCB

Este movimiento representa un incremento significativo respecto al domingo, cuando la divisa se cotizaba en Bs 9.72 para la compra y Bs 9.92 para la venta, superando ahora el techo de los diez bolivianos en la casilla de venta al público.

Mercado Paralelo: Monitoreo muestra estabilidad tras variaciones leves

Por su parte, en el mercado informal, la divisa norteamericana mantuvo una tendencia estable hacia el final de la tarde, tras haber registrado ligeros cambios durante las primeras horas de la mañana y la mitad de la jornada.

De acuerdo con el monitoreo del portal especializado Dólar Bolivia Hoy, el comportamiento de la moneda cerró bajo los siguientes parámetros:

Cierre de la jornada: Compra en Bs 9.95 y Venta en Bs 9.94 .

A mediodía: La divisa se situaba en Bs 9.94 para la compra y Bs 9.94 para la venta.

A las 06:00 de la mañana: El día inició cotizando en Bs 9.96 para la compra y Bs 9.93 para la venta.

dolarboliviahoy.com

Con estos niveles, el mercado informal se mantiene a la expectativa y analiza de cerca la reducción de la brecha cambiaria respecto a los nuevos datos publicados por el Banco Central de Bolivia.

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