Productores califican como alivio la reprogramación de créditos y piden desbloquear el país

Mario Moreno, presidente de Promasor, señaló que el decreto para la reprogramación de créditos lanzado por el presidente Rodrigo Paz representa un alivio para los sectores productivos que han sido golpeados por más de un mes de bloqueos y paralización económica en el país.

Moreno afirmó que los productores se han visto obligados a vender sus productos a precios más bajos debido a la saturación de los mercados locales en Santa Cruz y las dificultades para llegar a otros departamentos por los cortes de ruta.

Según explicó, esta situación ha generado fuertes pérdidas económicas y ha afectado la planificación de nuevas cargas y la continuidad de la producción.

El dirigente estimó que las pérdidas económicas a nivel nacional ya superan los 2.300 millones de dólares y advirtió que la situación es cada vez más crítica para los sectores que dependen de la actividad productiva.

En ese sentido, lamentó que quienes no tienen relación con los conflictos políticos estén sufriendo las consecuencias de las medidas de presión.

“Es un alivio para el sector productivo, agropecuario y minero. La economía está devastada y los sectores han tenido que sacrificarse mucho”, manifestó Moreno, al insistir en la necesidad de restablecer la circulación en las carreteras para evitar mayores perjuicios económicos.

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