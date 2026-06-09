¿Ovnis en el Mundial? La inquietante predicción de Baba Vanga

La proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha reavivado una de las predicciones más llamativas atribuidas a la vidente Baba Vanga. Según interpretaciones de sus seguidores, el torneo que se inaugurará en Ciudad de México podría convertirse en el escenario de un supuesto contacto extraterrestre sin precedentes.

El interés por las profecías de Baba Vanga ha cobrado fuerza en los últimos meses debido a que algunos de sus admiradores consideran que varias de sus predicciones para 2025 coincidieron con fenómenos naturales registrados en distintas partes del mundo, entre ellos terremotos de gran magnitud y actividad volcánica.

Ahora, la atención se centra en una visión que hace referencia a la aparición de "una nueva luz en el cielo durante un gran evento deportivo", un fenómeno que sería observado simultáneamente por millones de personas alrededor del planeta.

Para quienes siguen las predicciones de la vidente, esta descripción encajaría con la ceremonia inaugural del Mundial 2026, que se disputará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Inicialmente, algunas interpretaciones señalaban que el supuesto acontecimiento podría ocurrir durante el sorteo oficial del torneo. Sin embargo, recientes análisis de sus seguidores apuntan directamente al partido inaugural en territorio mexicano, uno de los eventos televisivos más vistos a nivel global.

La teoría ha cobrado aún más notoriedad luego del paso del cometa interestelar 3I Atlas cerca de la Tierra, fenómeno que algunos consideran el inicio de una serie de eventos relacionados con las predicciones espaciales atribuidas a Baba Vanga.

Astrónomos y expertos recuerdan que las profecías atribuidas a Baba Vanga suelen estar sujetas a múltiples interpretaciones y carecen de verificaciones documentales concluyentes.

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