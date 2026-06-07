FIFA prohíbe instrumentos ruidosos en el Mundial 2026

La organización busca garantizar la seguridad y reducir riesgos en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México, eliminando instrumentos como vuvuzelas, silbatos y bocinas, y estableciendo nuevas normas de conducta para los aficionados.
07/06/2026 16:44
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Las vuvuzelas, famosas por su zumbido constante en Sudáfrica 2010, no estarán permitidas en los estadios del Mundial 2026. La FIFA también prohibió otros dispositivos que generen ruidos excesivamente fuertes, como silbatos, bocinas de aire y aparatos similares, así como punteros láser y rayos láser.
Los asistentes que incumplan estas normas podrán ser expulsados o impedidos de ingresar a los estadios, según informó la agencia Reuters.
Nuevas restricciones de seguridad y conducta
Además de los instrumentos ruidosos, la FIFA impide el ingreso de:
Estas medidas forman parte de un esquema de control que busca prevenir riesgos y posibles actos de violencia entre los espectadores.
Ceremonias innovadoras para el público
La FIFA presentó un nuevo concepto de ceremonias previas que incorpora activamente a los espectadores:
“La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes”, explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Ceremonias inaugurales inéditas
El Mundial 2026 contará con tres ceremonias de apertura en tres países distintos:
Este formato marca un hito histórico al realizar tres inauguraciones simultáneas y un espectáculo musical de alto nivel en cada sede.
Con información de Infobae.
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