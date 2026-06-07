FIFA prohíbe instrumentos ruidosos en el Mundial 2026

Las vuvuzelas, famosas por su zumbido constante en Sudáfrica 2010, no estarán permitidas en los estadios del Mundial 2026. La FIFA también prohibió otros dispositivos que generen ruidos excesivamente fuertes, como silbatos, bocinas de aire y aparatos similares, así como punteros láser y rayos láser.

Los asistentes que incumplan estas normas podrán ser expulsados o impedidos de ingresar a los estadios, según informó la agencia Reuters.

Nuevas restricciones de seguridad y conducta

Además de los instrumentos ruidosos, la FIFA impide el ingreso de:

Botellas de agua reutilizables

Exhibición de tatuajes o pintura corporal como vestimenta

Mostrar desnudos o partes íntimas dentro del estadio

Estas medidas forman parte de un esquema de control que busca prevenir riesgos y posibles actos de violencia entre los espectadores.

Ceremonias innovadoras para el público

La FIFA presentó un nuevo concepto de ceremonias previas que incorpora activamente a los espectadores:

Todos los jugadores convocados, no solo los titulares, formarán un círculo alrededor de un mosaico en el centro del campo durante los himnos.

durante los himnos. Se distribuirán banderas de los países participantes y elementos visuales sobre el césped, además de humo de colores y pirotecnia en rondas posteriores.

“La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes”, explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Ceremonias inaugurales inéditas

El Mundial 2026 contará con tres ceremonias de apertura en tres países distintos:

México (Estadio Azteca): 11 de junio, 14:30 hora argentina. Artistas confirmados: Maná, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

11 de junio, 14:30 hora argentina. Artistas confirmados: Maná, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla. Canadá (Estadio Toronto): 12 de junio, 14:30 hora argentina. Participan Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy.

12 de junio, 14:30 hora argentina. Participan Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy. Estados Unidos (SoFi Stadium, Los Ángeles): 12 de junio, 22:00 hora argentina. Artistas: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Este formato marca un hito histórico al realizar tres inauguraciones simultáneas y un espectáculo musical de alto nivel en cada sede.

Con información de Infobae.

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