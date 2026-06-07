La desarrolladora de videojuegos deportivos publicó su simulación a través de su cuenta oficial en X, acompañada de una imagen de futbolistas españoles celebrando dentro del juego.

“Predijimos cuatro seguidas. Ahora volvimos a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón? España”, afirmó EA Sports.

El historial es notable: acertó los campeones de Sudáfrica 2010 (España), Brasil 2014 (Alemania), Rusia 2018 (Francia) y Qatar 2022 (Argentina), consolidando su reputación como “oráculo virtual” del fútbol.

Cómo funciona el modelo

El simulador combina:

Valoraciones actualizadas de jugadores y estadísticas recientes.

Análisis táctico y estrategias de los equipos.

Ejecución de miles de torneos virtuales en el motor de EA Sports FC 26.

Gracias a este enfoque, EA Sports ha anticipado correctamente los últimos cuatro campeones antes de que se disputaran los partidos reales.

España, favorita virtual del Mundial 2026

Según la simulación, España, dirigida por Luis de la Fuente, ganaría la Copa el 19 de julio en Nueva Jersey, sumando su segunda estrella mundialista.

El sorteo ubicó a España en el Grupo H, junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, debutando el 15 de junio frente a Cabo Verde. El plantel combina jóvenes promesas como Lamine Yamal y figuras consolidadas como Pedri y Rodri, aumentando la expectativa de su desempeño.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y formato inédito. La actualización de EA Sports FC 26 incluyó 53 equipos licenciados y un modo de torneo adaptado al nuevo esquema de la FIFA. Entre los favoritos también se encuentran Francia, Inglaterra, Argentina y Portugal.

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