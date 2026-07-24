¿Cristiano Ronaldo ya tiene fecha para decir adiós a Portugal? Esto es lo que se sabe

El futuro de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal continúa siendo una incógnita. Aunque el delantero no ha anunciado su retiro del equipo nacional, versiones de la prensa internacional indican que ya tendría fecha para disputar el que podría ser su último encuentro con la camiseta portuguesa.

La incertidumbre surgió después de la participación de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde el conjunto luso quedó eliminado por España en los octavos de final.

Tras ese compromiso, Cristiano Ronaldo confirmó que se trató de su última Copa del Mundo, aunque aclaró que no tomaría una decisión inmediata sobre su continuidad con la selección.

"No voy a tomar una decisión ahora", señaló el capitán portugués al ser consultado sobre un posible retiro del combinado nacional, dejando abierta la posibilidad de seguir defendiendo los colores de Portugal por un tiempo más.

Sin embargo, los primeros reportes apuntan a que el atacante disputaría su despedida el próximo 24 de septiembre de 2026, cuando Portugal reciba a Gales en el primer partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA 2026-27.

El encuentro se jugará en el Estadio José Alvalade, en Lisboa, un escenario con un significado especial para Cristiano Ronaldo, ya que fue allí donde inició su carrera profesional con el Sporting de Portugal antes de convertirse en una de las mayores figuras del fútbol mundial.

Hasta el momento, ni el futbolista ni la Federación Portuguesa de Fútbol han confirmado que ese compromiso será el último de su carrera internacional. No obstante, de concretarse, el partido ante Gales marcaría el cierre de una trayectoria histórica con la selección portuguesa, con la que conquistó la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA 2019, además de convertirse en el máximo goleador y el jugador con más partidos disputados en la historia del combinado nacional.

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