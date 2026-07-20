¿Era la original? Cucurella llevó una réplica de la Copa del Mundo en una bolsa

Marc Cucurella se convirtió en uno de los protagonistas fuera del campo luego de la final del Mundial 2026, al aparecer en la zona mixta con una réplica de la Copa del Mundo guardada dentro de una bolsa, una escena que fue captada por los medios de comunicación presentes.

Detrás del lateral izquierdo pasó otro integrante de la selección española portando una caja negra, lo que generó diversas especulaciones entre los usuarios de redes sociales. Muchos comentaron que en ese estuche podría encontrarse el trofeo original entregado al campeón del mundo y debatieron sobre el trato que Cucurella dio a la réplica al transportarla de esa manera.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron todo tipo de reacciones, convirtiéndose en uno de los temas más comentados tras la consagración de España.

En el aspecto deportivo, la selección española derrotó por 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026. El único gol del encuentro llegó a los 106 minutos por intermedio de Ferran Torres, luego de un partido en el que La Roja dominó gran parte de las acciones.

Con este resultado, España conquistó el segundo título mundial de su historia. Marc Cucurella fue titular durante la final y ocupó el lateral izquierdo en el equipo dirigido por Luis de la Fuente.

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