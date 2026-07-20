El tierno video de Sasha durante el show de Shakira conquista las redes sociales

Un video protagonizado por Sasha, el hijo menor de Shakira y Gerard Piqué, se volvió viral en redes sociales durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Las imágenes fueron grabadas durante la ceremonia previa al partido, cuando Shakira interpretaba “Dai Dai”, tema oficial del torneo, junto al cantante Burna Boy en el estadio MetLife.

En el video, Sasha aparece sentado junto a su padre en la tribuna, mientras sigue con entusiasmo la presentación de la artista colombiana. El menor levanta los brazos, sonríe, canta y celebra al ritmo de la canción.

A su lado también se encuentra su hermano Milan, quien igualmente disfruta del espectáculo, mientras Gerard Piqué observa la presentación.

El momento que llamó la atención en redes

La escena generó numerosos comentarios porque Sasha cantó y bailó con entusiasmo mientras permanecía sentado junto a su padre, en un momento que rápidamente fue compartido por miles de usuarios.

Los seguidores de Shakira destacaron la espontaneidad del menor y la emoción con la que acompañó la actuación de su madre. El fragmento en el que Sasha canta el conocido “Dai Dai” fue uno de los momentos más comentados del video.

Más allá de las reacciones y las interpretaciones de los internautas, las imágenes muestran un momento familiar que rápidamente se convirtió en uno de los contenidos virales de la jornada mundialista.

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