“Un beso por un dólar”: hincha argentino recauda miles para entrar a la final del Mundial

La pasión por acompañar a Argentina en la final del Mundial llevó a un joven hincha a poner en marcha una iniciativa tan insólita como viral: ofrecer “un beso por un dólar” en pleno Times Square.

Iñaki Reche, periodista oriundo de Neuquén, recorrió las calles de Nueva York sosteniendo un cartel escrito a mano para recaudar dinero y comprar una entrada para el partido decisivo entre Argentina y España.

El joven afirmó que necesita reunir $8.000 para conseguir un boleto y aseguró que ya alcanzó los $4.800, equivalentes al 60% de su objetivo.

BESOS, DONACIONES Y UNA CAMPAÑA VIRAL

La iniciativa ganó notoriedad durante el multitudinario banderazo realizado por los aficionados argentinos en Times Square.

Vestido con la camiseta de la Albiceleste, Reche se ubicó entre los hinchas y comenzó a intercambiar besos por aportes económicos. También colocó en el cartel su alias bancario para recibir donaciones desde diferentes lugares.

“Di 30 o 35 besos, pero ya llevamos recaudados 4.000 dólares, la mitad de lo que necesito”, relató durante la primera parte de la campaña.

Horas después actualizó la cifra y aseguró que había llegado a US$4.800 gracias a las contribuciones recibidas y a la repercusión alcanzada en redes sociales.

“ESTA ENTRADA ES IMPAGABLE”

Reche explicó que acompañó y cubrió los encuentros de Argentina desde el comienzo del Mundial, pero que los gastos acumulados agotaron sus recursos.

Ante la dificultad para acceder a la final, decidió recurrir a una propuesta llamativa que captara la atención de los aficionados.

“Estoy desde el principio y la verdad es que me quedé seco. Esta entrada es impagable, así que haré lo que haga falta”, manifestó.

El monto de $8.000 representa la meta personal anunciada por el joven para conseguir un boleto. No debe interpretarse como el precio oficial general de todas las entradas, debido a que los valores pueden variar según la categoría, disponibilidad y mercado de reventa.

DE LA CALLE A LAS REDES SOCIALES

Antes de llegar al banderazo, el periodista permaneció durante varias horas en la vía pública con una gorra colocada en el suelo para recibir dinero.

Posteriormente se sumó a la concentración argentina en Times Square, donde compartió espacio con un músico que tocaba la guitarra y se fotografió con “Palmito”, creador de “La Cuarta Estrella”, una de las canciones viralizadas durante el torneo.

Las fotografías y videos del cartel comenzaron a circular rápidamente, generando mensajes, transferencias y comprobantes de personas que decidieron colaborar con su objetivo.

“Es una locura la cantidad de mensajes y comprobantes que me mandaron. La gente se sumó a la movida y ya estamos a un pasito”, expresó.

BUSCA COMPLETAR LOS $8.000

Al alcanzar los $4.800, al joven todavía le faltaban aproximadamente $3.200 para completar la meta anunciada.

Su recaudación no provino únicamente de los besos entregados presencialmente. Una parte importante habría llegado mediante transferencias realizadas después de que la historia se difundiera en medios y redes sociales.

Reche agradeció a quienes apoyaron su campaña y aseguró que mantiene la esperanza de ingresar al estadio para acompañar nuevamente a la Selección.

“Gracias por confiar en mí, en mi trabajo y en las locuras que hago. Ya casi la tengo. Desde Ciudad de México hasta Nueva York, lo estamos logrando”, escribió.

LA FINAL MÁS DESEADA

Argentina y España disputarán este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford.

El partido comenzará a las 15:00 en Bolivia y Nueva York, a las 16:00 en Argentina y a las 21:00 en España. Argentina buscará su cuarta Copa del Mundo, mientras que España intentará conseguir su segundo título.

Para miles de aficionados que viajaron sin boleto, conseguir una entrada se convirtió en una carrera paralela marcada por los elevados precios y la escasa disponibilidad.

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