El Mundial 2026 se acerca a su gran desenlace, pero la emoción no estará únicamente dentro del campo de juego. Shakira vuelve a ponerle ritmo a la fiesta del fútbol con un adelanto de la versión en español de Dai Dai, la canción oficial del campeonato que interpreta junto al rapero nigeriano Burna Boy.

La artista colombiana compartió parte de esta nueva adaptación antes de la esperada final que disputarán España y Argentina, el domingo 19 de julio, desde las 15:00, hora de Nueva York.

Aunque la versión original de Dai Dai fue grabada principalmente en inglés, Shakira decidió llevar la canción a su idioma natal y regalarle al público latino una nueva manera de disfrutar el tema que ha acompañado al torneo durante el verano.

La versión en español no será la elegida para su presentación en la final. Durante el descanso, Shakira interpretará la canción original acompañada por Burna Boy y los Ghetto Kids, agrupación de baile de Uganda.

SHAKIRA VUELVE A REINAR EN LOS MUNDIALES

La cantante barranquillera se ha convertido en una figura inseparable de las grandes celebraciones de la FIFA.

En 2006 participó en la ceremonia de clausura con Hips Don’t Lie; en Sudáfrica 2010 convirtió Waka Waka en un fenómeno mundial; en Brasil 2014 presentó La La La junto a Carlinhos Brown, y ahora vuelve con Dai Dai, su colaboración con Burna Boy para la edición de 2026.

Foto EFE

Con esta nueva canción, Shakira refuerza una relación de dos décadas con la máxima fiesta del fútbol. Según cifras publicadas este viernes, Dai Dai se acerca a los 200 millones de reproducciones en Spotify, mientras que su videoclip oficial supera los 440 millones de visualizaciones en YouTube.

UN ESPECTÁCULO HISTÓRICO

La final de este domingo marcará un momento inédito: por primera vez, un Mundial masculino contará con un gran espectáculo musical durante el medio tiempo.

Shakira compartirá protagonismo con figuras internacionales como Madonna, BTS y Justin Bieber. También participarán Burna Boy, Gustavo Dudamel y el coro PS22 junto a Coldplay, bajo la dirección artística de Chris Martin.

El evento se realizará en el New York New Jersey Stadium y combinará música, fútbol y una iniciativa social destinada a apoyar el acceso de niños y jóvenes a la educación y al deporte.

Con una final cargada de expectativa y una versión en español que ya comienza a emocionar a sus seguidores, Shakira vuelve a demostrar que, cuando su voz suena, el Mundial se transforma en una celebración global.

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