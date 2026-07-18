Antes de salir de casa: revise cómo estará el clima en las nueve capitales de Bolivia

¿Planea viajar o realizar actividades al aire libre este sábado? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé una jornada con condiciones estables en gran parte del país, cielos despejados o parcialmente nublados y sin lluvias en la mayoría de las regiones. Sin embargo, persistirá el contraste entre el intenso frío del occidente y las altas temperaturas del oriente.

En el altiplano

El invierno continuará haciéndose sentir. En La Paz se pronostican temperaturas entre 6°C y 22°C, con cielos mayormente despejados durante el día y nubosidad hacia la noche. El Alto registrará la jornada más fría, con una mínima de -4°C y una máxima de 16°C.

En Oruro, los termómetros oscilarán entre -4°C y 20°C, mientras que en Potosí se esperan temperaturas de -1°C a 20°C. En esta última capital existe la posibilidad de precipitaciones durante la noche.

En los valles, las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre.

Cochabamba tendrá una jornada soleada con temperaturas entre 7°C y 29°C, aunque se prevé un incremento de la nubosidad en horas de la noche.

En Sucre, el pronóstico anticipa temperaturas entre 7°C y 24°C, con cielo parcialmente nublado, mientras que Tarija disfrutará de un día mayormente despejado, con registros entre 14°C y 32°C.

El oriente volverá a concentrar las temperaturas más elevadas del país

En Cobija se esperan cielos despejados y temperaturas entre 22°C y 36°C, siendo la capital más cálida de la jornada.

Por su parte, Trinidad registrará una mínima de 22°C y una máxima de 33°C, con cielo soleado durante gran parte del día y mayor nubosidad hacia la noche. En Santa Cruz de la Sierra, el Senamhi pronostica cielos parcialmente nublados durante la mañana y parte de la tarde, con temperaturas entre 22°C y 32°C.

De acuerdo con el reporte del Senamhi, la estabilidad atmosférica será la principal característica de la jornada, lo que favorecerá los desplazamientos y las actividades al aire libre en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, se recomienda a la población del occidente tomar precauciones ante las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

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