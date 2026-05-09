Clima en Bolivia: Heladas en el Occidente y lluvias en el Oriente marcan la jornada de este sábado

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido el pronóstico para este sábado 9 de mayo de 2026, destacando un contraste climático marcado entre las regiones del país. Mientras el Altiplano registra temperaturas gélidas, el Oriente y la Amazonía se preparan para una jornada de lluvias persistentes.

Occidente: Mañanas soleadas pero temperaturas bajo cero

Las ciudades de la zona alta del país iniciaron el día con cielos despejados, pero con registros térmicos muy bajos que se mantendrán durante la noche.

El Alto y Oruro: Ambas ciudades registran las mínimas más bajas del país con -3°C , alcanzando máximas de 16°C y 18°C respectivamente.

Potosí: Reporta una mínima de -2°C y una máxima de 19°C.

La Paz: La sede de gobierno tendrá un clima más templado con una mínima de 6°C y una máxima de 22°C.

Valles: Clima agradable y cielos nubosos

Cochabamba: La ciudad del valle registrará una de las temperaturas más altas de la región con una máxima de 30°C y una mínima de 7°C.

Sucre: Se espera una máxima de 27°C, con nubosidad aumentando hacia la tarde y noche.

Tarija: Tendrá un día mayormente nublado con temperaturas entre los 6°C y los 18°C.

Pronóstico del Senamhi.

Oriente y Amazonía: Alerta por lluvias y tormentas

El panorama es drásticamente distinto en las tierras bajas, donde la nubosidad y las precipitaciones serán la constante.

Santa Cruz de la Sierra: Se prevé una jornada de lluvias durante mañana, tarde y noche, con una temperatura que oscilará entre los 12°C y 21°C , marcando un día fresco para la región.

Trinidad: También registrará lluvias constantes, con el riesgo de tormentas eléctricas hacia la noche y una máxima de 28°C.

Cobija: Reporta las temperaturas más elevadas del país con una mínima de 24°C y una máxima de 35°C, acompañada de lluvias vespertinas y nocturnas.

Las autoridades recomiendan a la población del Occidente tomar precauciones ante las bajas temperaturas nocturnas y, en el Oriente, estar atentos a las condiciones de transitabilidad debido a las lluvias previstas

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