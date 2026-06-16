¿Cómo estará el clima este martes 16 de junio? Consulte el pronóstico para las principales ciudades

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 16 de junio una jornada marcada por temperaturas bajas en el occidente, clima templado en los valles y cielos nubosos en gran parte del oriente boliviano. De acuerdo con el reporte oficial, no se prevén lluvias en las principales ciudades del país.

Occidente

En el occidente del país se presentará una jornada con cielos despejados temperaturas bajas.

La Paz tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 4°C y 21°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -5°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 19°C.

Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre -6°C y 21°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los valles presentará una jornada en su mayoría con cielos despejados y temperaturas que mantienen la sensación térmica templada.

Cochabamba tendrá una jornada despejada, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 7°C y 30°C.

Sucre tendrá un cielo despejado, alcanzando valores entre 5°C y 22°C.

Tarija tendrá cielos poco nubosos y temperaturas que irán de los 2°C a los 24°C.

Oriente

En el oriente boliviano, se prevé una jornada nubosa, con una sensación térmica que vuelve a subir poco a poco.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 15°C y 18°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 18°C con una máxima de 25°C y sin probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá cielos nubosos durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 34°C.

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