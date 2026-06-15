¿Cuánto tienes acumulado en la Gestora? Descúbrelo en pocos minutos

¿Alguna vez te preguntaste cuánto dinero llevas ahorrado para tu jubilación? Aunque miles de trabajadores realizan aportes mes a mes, muchos desconocen cuánto tienen acumulado o si esos depósitos están siendo registrados correctamente.

Para despejar esas dudas, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo habilitó herramientas digitales que permiten consultar de manera rápida y gratuita el estado de los aportes previsionales.

La información está disponible a través del denominado Estado de Ahorro Previsional, un documento que muestra cuánto dinero tienes acumulado y cómo ha crecido tu fondo con el paso del tiempo.

¿Qué es el Estado de Ahorro Previsional?

Se trata de un documento oficial que permite a cada asegurado conocer la situación de su cuenta previsional.

A través de este reporte es posible revisar:

El saldo acumulado.

Los aportes realizados.

Los movimientos registrados.

El crecimiento del fondo previsional.

Esta información resulta fundamental para quienes desean planificar su jubilación o verificar que sus aportes estén siendo depositados correctamente.

Consulta en línea: la opción más rápida

La Gestora cuenta con una Oficina Virtual que permite acceder a la información desde cualquier lugar con conexión a internet.

Para ingresar, los asegurados deben contar con:

CUA (Código Único de Asegurado).

Tipo de documento de identidad.

Fecha de nacimiento.

Una vez dentro de la plataforma, podrán consultar su Estado de Ahorro Previsional y realizar otros trámites relacionados con su cuenta.

También puedes hacerlo desde el celular

Otra alternativa es la aplicación móvil de la Gestora Pública.

La herramienta permite acceder a la misma información disponible en la Oficina Virtual utilizando el usuario y contraseña previamente registrados.

De esta manera, los asegurados pueden consultar sus aportes desde cualquier momento y lugar.

¿No tienes usuario ni contraseña?

Si es la primera vez que utilizarás los servicios digitales de la Gestora, deberás solicitar tus credenciales.

Para ello puedes acudir a cualquiera de las oficinas de la institución presentando tu cédula de identidad vigente.

En algunos casos, la entidad también habilita procedimientos de validación remota mediante videollamadas o mecanismos de verificación digital.

Atención presencial

Quienes prefieran recibir asistencia personalizada pueden acudir a las plataformas de atención de la Gestora en cualquier departamento del país.

Para realizar consultas o habilitar servicios se recomienda portar:

Cédula de identidad original.

Número de teléfono celular.

Correo electrónico activo.

Consulta de trámites

Además de revisar los aportes acumulados, los usuarios que ya cuentan con acceso a la Oficina Virtual pueden verificar el estado de trámites relacionados con:

Jubilación

Invalidez

Prestaciones por fallecimiento

La Gestora recomienda revisar periódicamente la información previsional para mantener un control actualizado de los aportes y garantizar que los registros se encuentren correctamente reflejados en la cuenta individual de cada asegurado.

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