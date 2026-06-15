¿Cuánto tienes acumulado en la Gestora? Descúbrelo en pocos minutos

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo puso a disposición de los asegurados herramientas digitales que permiten consultar de manera rápida y segura el Estado de Ahorro Previsional. El documento refleja los aportes acumulados y la evolución del fondo destinado a la jubilación.
15/06/2026 12:47
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¿Alguna vez te preguntaste cuánto dinero llevas ahorrado para tu jubilación? Aunque miles de trabajadores realizan aportes mes a mes, muchos desconocen cuánto tienen acumulado o si esos depósitos están siendo registrados correctamente.
Para despejar esas dudas, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo habilitó herramientas digitales que permiten consultar de manera rápida y gratuita el estado de los aportes previsionales.
La información está disponible a través del denominado Estado de Ahorro Previsional, un documento que muestra cuánto dinero tienes acumulado y cómo ha crecido tu fondo con el paso del tiempo.
¿Qué es el Estado de Ahorro Previsional?
Se trata de un documento oficial que permite a cada asegurado conocer la situación de su cuenta previsional.
A través de este reporte es posible revisar:
El saldo acumulado.
Los aportes realizados.
Los movimientos registrados.
El crecimiento del fondo previsional.
Esta información resulta fundamental para quienes desean planificar su jubilación o verificar que sus aportes estén siendo depositados correctamente.
Consulta en línea: la opción más rápida
La Gestora cuenta con una Oficina Virtual que permite acceder a la información desde cualquier lugar con conexión a internet.
Para ingresar, los asegurados deben contar con:
CUA (Código Único de Asegurado).
Tipo de documento de identidad.
Fecha de nacimiento.
Una vez dentro de la plataforma, podrán consultar su Estado de Ahorro Previsional y realizar otros trámites relacionados con su cuenta.
También puedes hacerlo desde el celular
Otra alternativa es la aplicación móvil de la Gestora Pública.
La herramienta permite acceder a la misma información disponible en la Oficina Virtual utilizando el usuario y contraseña previamente registrados.
De esta manera, los asegurados pueden consultar sus aportes desde cualquier momento y lugar.
¿No tienes usuario ni contraseña?
Si es la primera vez que utilizarás los servicios digitales de la Gestora, deberás solicitar tus credenciales.
Para ello puedes acudir a cualquiera de las oficinas de la institución presentando tu cédula de identidad vigente.
En algunos casos, la entidad también habilita procedimientos de validación remota mediante videollamadas o mecanismos de verificación digital.
Atención presencial
Quienes prefieran recibir asistencia personalizada pueden acudir a las plataformas de atención de la Gestora en cualquier departamento del país.
Para realizar consultas o habilitar servicios se recomienda portar:
Cédula de identidad original.
Número de teléfono celular.
Correo electrónico activo.
Consulta de trámites
Además de revisar los aportes acumulados, los usuarios que ya cuentan con acceso a la Oficina Virtual pueden verificar el estado de trámites relacionados con:
Jubilación
Invalidez
Prestaciones por fallecimiento
La Gestora recomienda revisar periódicamente la información previsional para mantener un control actualizado de los aportes y garantizar que los registros se encuentren correctamente reflejados en la cuenta individual de cada asegurado.
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