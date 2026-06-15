BCB cumple con pago de deuda adquirida mediante pignoración de oro en 2025

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que este lunes 15 de junio de 2026 cumplió con el pago de una deuda adquirida durante la gestión 2025 mediante operaciones de venta futura de oro con opción de pignoración. Estas operaciones implicaban comprometer cantidades de oro como garantía para obtener divisas, utilizadas para atender obligaciones externas como la importación de carburantes y el servicio de deuda.

Oro pignorado

Una de estas transacciones, realizada el 17 de junio de 2025, comprometió 4,3 toneladas de oro. La cancelación de este compromiso se logró gracias a la ejecución de compras de oro realizadas durante el año, manteniendo el límite mínimo de 22 toneladas que debe contar el BCB según la Ley N°1503, asegurando la integridad y estabilidad de las reservas de oro.

Disminución de RIN

Con la finalización de la operación, las reservas internacionales disminuyeron en $us 586 millones en el rubro de reservas de oro, sin afectar el nivel de las reservas monetarias. Este pago permite al BCB corregir operaciones atípicas de años anteriores que comprometieron la disponibilidad de las reservas y generaron costos financieros para el ente emisor.

El cierre de esta primera operación de las tres heredadas libera al BCB de un pasivo adverso y contribuye a la consolidación de la gestión macroeconómica, que es observada de cerca por agencias calificadoras y financiadores bilaterales, multilaterales y privados.

El BCB reafirmó su compromiso con la credibilidad, responsabilidad y solvencia en el manejo de sus obligaciones, asegurando una gestión técnica y transparente en la administración de los activos internacionales y la continuidad de las operaciones financieras globales.

Mira la programación en Red Uno Play