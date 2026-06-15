La fecha límite se acerca: cómo acceder a Bs 450 del Programa PEPE

La Gestora Pública informó que el próximo 19 de junio finalizará de manera definitiva el plazo para que los beneficiarios del Programa de Protección PEPE puedan cobrar los recursos acumulados correspondientes al beneficio.

De acuerdo con los datos oficiales, el programa alcanzó un avance del 91% en la entrega de los pagos previstos. Sin embargo, todavía existe un 9% de beneficiarios que no retiró sus fondos y que aún puede hacerlo antes de la fecha límite.

La entidad exhortó a las personas registradas a verificar su situación y acudir con anticipación a los puntos habilitados para evitar filas, demoras o inconvenientes de último momento.

¿Cuánto se paga?

El beneficio del Programa PEPE equivale a Bs 450 en total, monto correspondiente a tres meses de pago acumulado.

Requisitos para cobrar el PEPE

Los beneficiarios deben presentar:

Cédula de Identidad original y vigente.

Fotocopia simple de la Cédula de Identidad.

Además, el cobro debe ser realizado por la misma persona que figura como titular del beneficio asociado al Bono Juancito Pinto u otra renta social vinculada.

¿Quién puede realizar el cobro?

La Gestora Pública recordó que el trámite es estrictamente personal y debe ser efectuado exclusivamente por:

La madre

El padre

El tutor registrado como titular del beneficio

No se permite el cobro mediante terceros no autorizados.

Cómo verificar si estás habilitado

Antes de acudir a una entidad financiera, se recomienda consultar si el beneficio está disponible utilizando el número de carnet y la fecha de nacimiento en la plataforma de consulta habilitada por la Gestora Pública.

Esta verificación permite confirmar si la persona figura entre los beneficiarios habilitados para el cobro.

Recomendaciones importantes

Para agilizar el trámite, la entidad recomienda:

Realizar la consulta previa de habilitación.

Llevar una fotocopia adicional del carnet de identidad.

Tener a mano el certificado de sufragio, ya que algunos puntos de pago podrían solicitarlo.

Evitar esperar hasta los últimos días para efectuar el retiro.

Fecha límite

La Gestora Pública reiteró que el plazo concluirá de manera definitiva el 19 de junio y aseguró que no existe ninguna ampliación prevista.

Por ello, instó a quienes aún no cobraron el beneficio a realizar el trámite lo antes posible para no perder la oportunidad de acceder a los recursos acumulados.

Canales de atención

Para consultas, orientación o reclamos, los beneficiarios pueden comunicarse mediante:

Línea gratuita: 800 10 10 70

WhatsApp: 77199342

Las autoridades recordaron que estos canales oficiales están habilitados para brindar información sobre el estado del beneficio y resolver dudas relacionadas con el proceso de pago.

Mira la programación en Red Uno Play