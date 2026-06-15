IBCE advierte que efectos de los bloqueos se sentirán hasta fin de año

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, aseguró que los efectos de los bloqueos de carreteras que afectan al país no desaparecerán con el levantamiento de las medidas de presión y que sus consecuencias se sentirán durante los próximos meses.

“Hay un impacto de orden económico, pero también social. Las consecuencias se van a sentir en los próximos meses, hasta fin de año. El consumidor en La Paz y Cochabamba ya está sufriendo la subida de precios de los alimentos”, afirmó Rodríguez.

El ejecutivo lamentó que las movilizaciones estén provocando un perjuicio generalizado a la economía nacional y cuestionó que los bloqueos se presenten como una medida en defensa de la población.

“Cuando dicen defender al pueblo, en realidad los bloqueos a quienes más afectan es al ciudadano de a pie, al pueblo”, sostuvo.

Rodríguez explicó que uno de los sectores más golpeados es el productivo, debido a que muchos productores registran pérdidas que no podrán recuperar.

“Hay productores que enfrentan pérdidas irreversibles. Su producción se ha perdido, se quedan sin ingresos, con deudas y sin la posibilidad de continuar trabajando en condiciones normales”, manifestó.

Desde el IBCE consideran que la recuperación económica será compleja debido al impacto acumulado de más de 40 días de interrupciones en las carreteras, que han afectado el abastecimiento, el comercio y la actividad productiva.

Rodríguez recordó que antes de los conflictos los organismos internacionales ya proyectaban un crecimiento económico limitado para Bolivia, por lo que los bloqueos agravan aún más las perspectivas para este año.

“Los organismos internacionales habían pronosticado un crecimiento cercano al 3% para Bolivia. Con estos bloqueos, la situación económica se vuelve mucho más complicada”, señaló.

El representante del IBCE insistió en la necesidad de restablecer la libre circulación en las carreteras para evitar mayores daños a la producción, el comercio y el abastecimiento de alimentos en los principales mercados del país.

Mira la programación en Red Uno Play