“Hemos perdido 530 millones de dólares”: la alerta de empresarios cochabambinos tras 46 días de bloqueos

Los bloqueos y movilizaciones que se registran en el país desde hace 46 días continúan generando severos impactos económicos. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Wildo Dolz, informó que las pérdidas acumuladas ascienden a 2.200 millones de dólares a nivel nacional, de los cuales 530 millones corresponden al departamento de Cochabamba.

“En Bolivia tenemos 78 puntos de bloqueo y 32 están en Cochabamba. Hemos perdido 530 millones de dólares en los 30 días que hemos estado cercados en el departamento”, señaló el representante empresarial.

Dolz afirmó que la situación mantiene en estado de preocupación al sector privado debido a las dificultades para producir, transportar y comercializar mercancías y explicó que Cochabamba es uno de los principales centros de producción de medicamentos del país y que actualmente se realizan gestiones para garantizar el abastecimiento mediante un puente aéreo hacia La Paz.

“Estamos viendo los costos por kilo o tonelada para realizar envíos importantes. Hemos seguido produciendo con las existencias disponibles en nuestras plantas, pero ya no llegan materias primas ni insumos”, indicó.

El dirigente empresarial advirtió de que varias industrias comenzaron a paralizar operaciones debido a la falta de insumos y al colapso de sus almacenes, donde se acumulan productos que no pueden ser distribuidos por el cierre de carreteras.

A ello se suma la carga retenida en puertos y rutas de transporte. Según Dolz, muchas empresas enfrentan costos adicionales por almacenaje debido a que no pueden recoger mercancías importadas dentro de los plazos establecidos.

Ante este escenario, ICAM solicitó reuniones con el presidente Rodrigo Paz y con autoridades nacionales para abordar medidas de emergencia y diseñar un plan de reactivación económica, especialmente para los sectores productores de alimentos y bebidas.

El representante empresarial también alertó que pequeñas y medianas empresas ya cerraron operaciones porque dependen de insumos importados que no han podido ingresar al país. Además, señaló que las compañías enfrentan problemas de liquidez debido a la caída de ventas, mientras mantienen obligaciones con entidades financieras, trabajadores y el Estado.

Pese a la crisis, el sector privado espera que la recuperación económica pueda concretarse antes de fin de año, siempre que se restablezca la transitabilidad y se normalice el abastecimiento de materias primas e insumos para la producción.



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