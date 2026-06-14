Lecheros buscan recuperar pérdidas vendiendo directamente sus productos en Cochabamba

Ante la reducción en el acopio de leche y la acumulación de producción en las granjas, los productores lecheros instalaron puntos de venta en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba para ofrecer directamente sus productos a la población y evitar mayores pérdidas económicas.

Productos en oferta

Durante la jornada, los productores comercializaron leche cruda entre cinco y seis bolivianos por litro, además de queso criollo fresco a 50 bolivianos el kilo, yogur y otros derivados lácteos a precios accesibles.

“Todos estamos aquí tratando de vender nuestros productos porque la situación está grave”, manifestó una de las productoras que participó de la venta directa.

La medida surge luego de que la principal empresa acopiadora anunciara que desde este lunes solo recibirá el 40% de la producción lechera, lo que obliga al sector a buscar mercados alternativos para evitar que miles de litros de leche se pierdan.

Los productores señalaron que la comercialización directa se convirtió en una de las pocas alternativas para generar ingresos mientras persisten los bloqueos y la crisis que afecta a la cadena productiva del sector.