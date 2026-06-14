Cochabamba se queda sin vacunas contra la influenza en plena temporada de frío

En medio del descenso de temperaturas que se registra en las últimas horas en el país, el municipio de Cercado en Cochabamba confirmó que se ha agotado el stock de vacunas contra la influenza, situación que preocupa a las autoridades sanitarias por el inicio de la temporada de invierno.

El secretario municipal de Salud, Aníbal Cruz, informó que la campaña de vacunación no pudo completarse debido a la falta de llegada de nuevos lotes de inmunizantes.

“Nosotros habíamos previsto vacunar al 96% de la población del Cercado, pero hace más de 44 días no han llegado más vacunas, con lo que prácticamente no hemos cumplido, solo hemos logrado cubrir el 45%”, señaló la autoridad.

Falta de vacunas

De acuerdo con el reporte, la falta de vacunas impide proteger a la población más vulnerable frente al incremento de enfermedades respiratorias típicas de esta época del año.

Las autoridades alertaron de que el ingreso a la temporada de invierno aumenta el riesgo de complicaciones en la salud pública, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base.

“Ya estamos entrando a la época de invierno y lamentablemente no hemos podido completar la vacunación, lo que representa un daño para la salud de Cochabamba”, manifestó Cruz.

Bloqueos afectan

Asimismo, el funcionario señaló que los bloqueos registrados en el país habrían dificultado la llegada de insumos desde La Paz, afectando la distribución oportuna de vacunas.

En contraste, desde el municipio se informó que el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos se encuentra garantizado durante todo el año, así como la disponibilidad de oxígeno para emergencias.

“Tenemos 250 cilindros de oxígeno listos para ser trasladados a La Paz, pero nos vemos impedidos por los bloqueos”, indicó la autoridad.

El municipio exhortó a la población a mantenerse alerta ante el incremento de infecciones respiratorias y a acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma, mientras se espera la reposición de las vacunas.

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