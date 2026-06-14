Llevan alimentos y atención médica a choferes varados en la ruta Cochabamba-Oruro

Un grupo de mujeres periodistas protagonizó una acción solidaria al llevar alimentos a transportistas que quedaron varados en el sector de Confital, en la carretera que conecta Cochabamba con Oruro, debido a los bloqueos que afectan distintas rutas del país.

La situación de los conductores se habría prolongado por varias horas e incluso días, generando preocupación por la falta de alimentos, agua y condiciones básicas en plena carretera.

Cruz Roja

Sin embargo, la jornada solidaria no solo contó con la participación de las comunicadoras, sino también con la intervención de la Cruz Roja, que se sumó al operativo brindando atención médica a los transportistas afectados.

El personal humanitario atendió a varios choferes que presentaban problemas de salud debido al prolongado tiempo de espera y las condiciones en las que permanecen atrapados por los bloqueos.

Los transportistas agradecieron tanto la ayuda alimentaria como la atención médica recibida, en medio de una crisis que ya supera los 45 días de conflicto en el país.

El hecho refleja el desprendimiento de las trabajadoras en comunicación que han actuado ante los bloqueos en las carreteras, donde cientos de personas continúan afectadas por la interrupción del tránsito y la falta de asistencia oportuna.

Mira la programación en Red Uno Play