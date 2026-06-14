“Las pérdidas son incalculables”: productores de Cochabamba se declaran en emergencia por los bloqueos

El sector agropecuario de Cochabamba se declaró en emergencia ante los efectos de los bloqueos en las carreteras del país, que impiden el traslado de alimentos y agravan la crisis productiva en distintas regiones del departamento.

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, aseguró que los productores atraviesan una situación crítica debido a que no pueden comercializar sus productos ni abastecer los mercados locales y nacionales.

“Creo que nuestro sector, que se dedica a la producción de alimentos, es el más golpeado. No podemos llegar con nuestros productos a la ciudad de Cochabamba y, al estar la mayoría de las vías bloqueadas, estamos con pérdidas ya incalculables”, afirmó.

Morales señaló que los perjuicios alcanzan a diferentes rubros. Explicó que productores avícolas de Pocona enfrentan graves dificultades por la falta de acceso a insumos y mercados, mientras que en el trópico cochabambino la producción de banano no puede salir hacia los centros de consumo ni cumplir con los envíos destinados a la exportación.

“Estamos regalando la banana porque no podemos salir y no podemos atender la exportación”, sostuvo.

El dirigente también advirtió que la escasez de combustible está afectando a sectores como la piscicultura. Según indicó, miles de piscinas en el trópico requieren combustible para mantener los sistemas de oxigenación indispensables para la supervivencia de los peces.

Ante este panorama, la Cámara Agropecuaria de Cochabamba pidió una solución urgente para restablecer la circulación en las carreteras y evitar mayores daños a la producción de alimentos, que ya comienza a reflejarse en la oferta de algunos productos en los mercados.

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