Textileros denuncian escasez de insumos por los bloqueos y reducen personal

La presidenta de la Asociación de Textiles en Santa Cruz, Prudencia Ramírez, advirtió que los bloqueos están afectando gravemente al sector, debido a que impiden la llegada de insumos esenciales para la confección de prendas y dificultan la distribución de la producción a distintos departamentos del país.

Ramírez explicó que actualmente existe escasez de materiales como hilos, cierres y telas, muchos de los cuales son importados desde países como China y Perú.

“No nos están llegando insumos, cierres, hilos. Ayer justamente no se podía conseguir hilo negro. Las telas tampoco están llegando”, señaló.

La representante indicó que la situación también afecta las ventas, ya que las empresas no pueden enviar sus productos a mercados como Cochabamba, La Paz y otras regiones, lo que ha provocado una acumulación de mercadería y una reducción de la producción.

Como consecuencia, varios talleres se vieron obligados a disminuir su personal. “Estamos solamente trabajando con dos personas y las demás hemos tenido que parar”, afirmó Ramírez.

Ante este panorama, la dirigente pidió una solución urgente al conflicto y exhortó a las autoridades y sectores movilizados a priorizar el diálogo para evitar mayores pérdidas económicas y más despidos en el rubro textil.

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