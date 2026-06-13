San Julián reactiva el bloqueo y persiste la incertidumbre por el diálogo

Al cumplirse 31 días de bloqueo en San Julián del departamento de Santa Cruz, la ruta hacia Beni se encuentra nuevamente cortada tras la reanudación de la medida de presión. La determinación se reinstaló de manera inmediata luego de cumplirse el cuarto intermedio ejecutado estrictamente entre las 4:00 y las 8:00 de la mañana de este sábado.

Breve despeje en las rutas

Durante la corta ventana de tregua, una gran cantidad de vehículos livianos y pesados que permanecían varados por varios días lograron avanzar, aunque el malestar es generalizado entre los afectados. “Cansados de pedirles que se pongan la mano al pecho, es como hablarle a nadie”, manifestó con frustración un transportista atrapado en el lugar, mientras que otro colega del sector advirtió la gravedad del conflicto al señalar: “No se ve solución todavía, estamos pasando, el tema será volver”.

Incertidumbre sobre la convocatoria al diálogo

A pesar de la apertura temporal para el desahogo del tráfico, la dirigencia de los sectores movilizados hasta el momento no ha ratificado si va a aceptar o rechazar la instalación de una mesa de diálogo. Esta falta de definición mantiene en vilo a la región, dado que aguarda un pronunciamiento formal para destrabar el tránsito en la carretera troncal.

Como antecedente, el Gobierno emitió una convocatoria para establecer una mesa de diálogo. La propuesta oficial cuenta con el respaldo de los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, quienes reiteraron que están listos para coordinar la fecha, hora y lugar del encuentro con el fin de evitar más violencia.

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