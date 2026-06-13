Repartidores detienen a dos delincuentes que trataban de robar una moto

Ante el aumento de hechos delictivos, los repartidores de plataformas digitales comenzaron a organizarse en brigadas de vigilancia nocturna para proteger sus herramientas de trabajo. Durante uno de sus patrullajes, sucedido anoche en la capital cruceña, en las inmediaciones del Cordón Ecológico, el grupo logró interceptar y reducir a dos sujetos con actitud sospechosa.

Uno de ellos indicó que “agarramos a dos personas que estaban robando una motocicleta. Con actitud sospechosa, estaban arrastrando la moto; y rápidamente vinimos en grupo”.

El modus operandi de los delincuentes quedó al descubierto al constatarse que el motorizado ya había sido parcialmente desmantelado para facilitar su traslado hacia la zona del Cordón Ecológico. Al respecto, los trabajadores denunciaron los daños del vehículo señalando que “la moto está desarmada completamente, le han sacado el farol para deschapar el brazo de dirección y poder arrastrarla”.

Ante la falta de seguridad, los trabajadores lanzaron un llamado a la gestión municipal indicando que: “continuamos haciendo patrullaje todos los días para que esto acabe. Señor alcalde, le pedimos que haga algo con lo que sucede en el Cordón Ecológico”.

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