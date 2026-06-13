La madrugada de este sábado, cerca de las 02:00, fue hallado el cuerpo sin vida del dirigente de la Zona Norte Integrado de Yapacaní, Édgar P. S., de 36 años, en inmediaciones del Parque Nacional Amboró. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Tras el hallazgo, efectivos policiales trasladaron el cuerpo a la morgue del Hospital de Segundo Nivel de Yapacaní para la realización de la autopsia correspondiente.

El hallazgo se produjo dos días después de que el dirigente fuera reportado como desaparecido tras un violento secuestro ocurrido en la localidad de San Germán.

Según la denuncia presentada por sus familiares, alrededor de las 20:45 del jueves, siete hombres encapuchados, vestidos de negro y portando armas largas, irrumpieron en una vivienda ubicada en el barrio 24 de Junio, distrito 7 de San Germán.

Los atacantes obligaron a la víctima a subir a un vehículo y posteriormente abandonaron el lugar con rumbo desconocido. Desde entonces, familiares y allegados iniciaron su búsqueda y alertaron a las autoridades.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Policía inició las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y establecer el posible móvil del hecho.

El examen forense permitirá conocer la causa exacta de la muerte, la fecha del fallecimiento y el número de proyectiles que impactaron a la víctima. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial sobre el caso.

A continuación, el video:

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