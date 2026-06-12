Policía intercepta una ambulancia del Trópico con más de Bs 1 millón en Cochabamba

En un operativo desplegado en pleno centro de la ciudad, la Policía Boliviana interceptó este viernes una ambulancia de salud pública en cuyo interior se transportaba una elevada suma de dinero en efectivo. Tras la requisa, las autoridades procedieron al arresto de los ocupantes y al secuestro de aproximadamente un millón de bolivianos.

Uno de los sospechosos habría retirado la millonaria cifra de una entidad financiera de la zona central, para luego abordar el vehículo de emergencia donde lo aguardaban los demás implicados. La ambulancia interceptada no pertenece al municipio de Cercado (capital), sino que corresponde al parque automotor de salud pública del municipio de Puerto Villarroel, ubicado en la región del Trópico de Cochabamba.

Al momento de la acción policial, alrededor de nueve personas se encontraban en el interior de la unidad médica móvil. Todas ellas fueron conducidas de inmediato a dependencias policiales en calidad de arrestadas con fines investigativos.

Mira la programación en Red Uno Play