Seis aprehendidos por bloqueos son enviados a prisión preventiva en Cochabamba

Seis de las 22 personas aprehendidas durante los operativos de desbloqueo ejecutados por la Policía en Cochabamba fueron enviadas con detención preventiva al penal de San Sebastián por un periodo de tres meses.

El subcomandante departamental de la Policía, Marcelo Acuña, explicó que, de acuerdo con los reportes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), además de los seis detenidos preventivos, otras tres personas fueron beneficiadas con detención domiciliaria, mientras que el resto recuperó su libertad tras la audiencia de medidas cautelares.

“Se tiene conocimiento, a través de los reportes de la Felcc, de que seis de los 22 aprehendidos fueron enviados inicialmente a la cárcel de San Sebastián; tres están con detención domiciliaria y el resto fue liberado”, señaló.

El jefe policial lamentó que algunas personas resulten involucradas en hechos que derivan en procesos judiciales al acatar las instrucciones de dirigentes que promueven medidas de presión.

“Lamentablemente, se perjudican al seguir disposiciones de sus dirigentes y terminan cometiendo este tipo de delitos”, afirmó.

Operativos de desbloqueo

Las aprehensiones se produjeron durante los operativos de desbloqueo realizados por la Policía Boliviana en distintos puntos del departamento.

Uno de los principales procedimientos se desarrolló el martes en la avenida Petrolera, a la altura de Uspha Uspha, donde los efectivos lograron retirar los obstáculos instalados en la vía y restablecer la circulación vehicular entre la ciudad de Cochabamba y el Valle Alto.

La intervención se sumó a las acciones ejecutadas en el puente Khora, en el municipio de Vinto, donde las fuerzas del orden evitaron la instalación de nuevos puntos de bloqueo.

Según los reportes preliminares, durante el operativo en Uspha Uspha fueron aprehendidas 22 personas, quienes posteriormente fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales para definir su situación legal.

La Policía informó que continuará ejecutando operativos destinados a garantizar la libre transitabilidad y el cumplimiento del orden público en las carreteras del departamento.

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