Amplían el parqueo tarifado a la Av. Ramón Rivero; el cobro comenzará la próxima semana en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba ampliará el sistema de parqueo tarifado a un nuevo sector de la avenida Ramón Rivero con el objetivo de ordenar el estacionamiento vehicular, mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial en una de las zonas con mayor flujo de vehículos de la ciudad.

La Dirección de Movilidad Urbana informó que el nuevo espacio habilitado comprende el tramo de la avenida Ramón Rivero entre la intersección con la calle Lanza y el sector de La Reza, frente a la Unidad Educativa Laredo. El estacionamiento estará permitido en las aceras norte y sur, respetando los accesos a garajes y propiedades particulares.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, explicó que la medida surge a partir de un estudio de tráfico que identificó la necesidad de regular el estacionamiento en la zona. Además, señaló que la decisión responde a solicitudes realizadas por padres de familia de la Unidad Educativa Laredo y representantes del Club Tenis Cochabamba.

“El conductor podrá estacionar ocupando los cajones demarcados, tal como establece el Decreto Municipal 408, y pagar una tarifa de un boliviano por cada 30 minutos de estacionamiento”, indicó la autoridad.

Como parte de la implementación, el municipio realizó la demarcación horizontal de los espacios de parqueo, instaló señalización informativa y habilitó códigos QR para facilitar el pago digital del servicio.

Rojas destacó que la medida también contribuirá a reducir la velocidad de circulación en el sector, donde se identificó que algunos conductores transitan a velocidades elevadas, generando riesgos para peatones y estudiantes que utilizan el Parque Vial y las unidades educativas cercanas.

Anunció que hasta el próximo lunes concluirán los trabajos de señalización y socialización con vecinos y conductores. Posteriormente, desde el miércoles de la próxima semana comenzará el cobro oficial del servicio.

La ampliación forma parte del proceso de actualización del Decreto Municipal 408, normativa que regula las zonas de parqueo tarifado, las vías restringidas y los espacios habilitados para estacionamiento dentro del municipio.



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